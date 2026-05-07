Arrow Electronics on tuonut tarjolle selainpohjaisen palvelun, jonka kautta kehittäjät voivat käyttää fyysisiä evaluaatiolevyjä ja ohjelmointiympäristöjä etänä. Tavoitteena on poistaa kehityksen alkuvaiheesta toimitusviiveitä, laitteistojen saatavuusongelmia ja raskaita asennusprosesseja.
Arrowin uusi Digital Test Drive -palvelu siirtää kehitysalustojen arvioinnin osittain pilveen. Käyttäjä saa selainlinkin kautta yhteyden valmiiksi konfiguroituun virtuaalikoneeseen ja edelleen Arrowin laboratorioissa sijaitseviin fyysisiin kehityskortteihin.
Ajatus ei ole täysin uusi, sillä puolijohde- ja työkalutoimittajat ovat jo pitkään tarjonneet rajattuja etälaboratorioita demoihin ja koulutuksiin. Arrow yrittää kuitenkin tehdä mallista jatkuvan palvelun, jota voidaan käyttää varsinaiseen alustavertailuun, ohjelmistokehitykseen ja hajautettujen tiimien yhteiseen evaluointiin.
Käytännössä palvelu pyrkii ratkaisemaan tuttuja ongelmia erityisesti embedded- ja IoT-projekteissa. Kehityskorttien toimitukset voivat kestää viikkoja, osa korteista on jatkuvasti loppu ja kansainvälisiin lähetyksiin liittyy tullimuodollisuuksia sekä vientirajoituksia. Lisäksi evaluaatioympäristöjen käyttöönotto vie usein enemmän aikaa kuin itse alustava testaus.
Arrow korostaa myös kustannussäästöjä, koska asiakkaan ei tarvitse hankkia kaikkia kehitysalustoja omiin tiloihinsa. Tiedotteessa ei kuitenkaan avata esimerkiksi sitä, kuinka laajasti eri valmistajien alustoja on tarjolla tai miten palvelu skaalautuu tilanteissa, joissa useat tiimit tarvitsevat samaa laitteistoa yhtä aikaa.
Teknisesti palvelun kiinnostavin osa on fyysisten kehitysalustojen yhdistäminen pilvipohjaiseen käyttöympäristöön. Pelkkä ohjelmistosimulaatio ei yleensä riitä sulautettujen järjestelmien evaluointiin, koska suorituskyky, liitännät, virrankulutus ja oheislaitteiden käyttäytyminen pitää testata oikealla raudalla.
Digital Test Drive täydentää Arrowin aiempaa Test Drive -mallia, jossa asiakkaat voivat lainata fyysisiä kehityskittejä enintään 28 päivän ajaksi. Uusi palvelu viittaa siihen, että osa varhaisesta laitteistoevaluoinnista on siirtymässä kohti “lab-as-a-service”-mallia erityisesti silloin, kun tavoitteena on nopea alustavertailu eikä pitkäkestoinen tuotetestaus.