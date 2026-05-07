Työntekijät käyttävät tekoälyä jo nyt yritysten sisällä tavalla, jota IT-osastot eivät enää pysty täysin hallitsemaan. Ilmiölle on syntynyt oma terminsä: shadow AI. Nyt Zyxel Networks yrittää tuoda tilanteeseen kontrollia uudella GenAI Protection -ratkaisullaan.
Kyse on samasta asiasta kuin aikanaan shadow IT:ssä. Työntekijät käyttävät generatiivisia tekoälypalveluja omin päin ilman yrityksen hyväksyntää tai näkyvyyttä siihen, mitä dataa palveluihin syötetään.
Zyxelin mukaan ongelma kasvaa nopeasti. Tuoreen tutkimuksen perusteella 44 prosenttia työntekijöistä on käyttänyt tekoälyä tavalla, joka rikkoo yrityksen omia käytäntöjä. Riskinä ovat esimerkiksi lähdekoodin, asiakasdatan, sopimusten tai muun luottamuksellisen tiedon vuotaminen ulkopuolisiin AI-palveluihin.
Zyxelin ratkaisu perustuu kahteen osaan. Ensimmäinen on sen USG FLEX H -sarjan palomuurien uusi sovellustunnistus, joka tunnistaa generatiiviset AI-palvelut omana liikenneluokkanaan. IT-osasto voi estää kaikki AI-palvelut yhdellä asetuksella, sallia vain hyväksytyt palvelut tai rajoittaa niiden käyttöä tarkemmin.
Lisäksi palomuuri näyttää reaaliaikaisesti, kuinka paljon AI-palveluja käytetään ja millaista liikennettä niihin syntyy. Poikkeukselliset liikennemäärät voivat viitata esimerkiksi datavuotoihin.
Toinen osa ratkaisua on yhteistyössä HEARTBOT AI Inc. -yhtiön kanssa toteutettu AnyInsight.ai-palvelu. Sen ideana on toimia hallittuna porttina generatiivisiin AI-malleihin. Sen sijaan että työntekijät käyttäisivät suoraan esimerkiksi OpenAI ChatGPT:tä tai muita suuria kielimalleja, käyttö ohjataan keskitetyn palvelun kautta. AnyInsight.ai tukee yli 20 eri LLM-mallia ja yli 350 AI-agenttia.
Palvelu tarkkailee käyttäjien ja AI-mallien välistä liikennettä, kirjaa AI-interaktiot ja voi estää arkaluonteisen tiedon siirtymisen ulos yrityksestä. Zyxelin mukaan tavoitteena ei enää ole estää tekoälyn käyttöä kokonaan, vaan tehdä siitä näkyvää ja hallittavaa.
– Generatiivinen tekoäly muuttaa yritysten toimintaa nopeasti, mutta ilman kunnollisia suojauksia se voi aiheuttaa merkittäviä riskejä, sanoo Zyxel Networksin toimitusjohtaja Ken Tsai.
Käytännössä kyse on uudesta vaiheesta yritysten AI-strategiassa. Tekoälyn käyttöä ei enää pystytä pysäyttämään, joten seuraava askel on sen valvonta, auditointi ja hallinta yritysverkon tasolla.