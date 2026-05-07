Nykyisten älypuhelimien akkujen nimellisjännite on 3,6-3,85 volttia. Entä jos jännitettä nostettaisiin yli 4,5 voltin, mitä sitten tapahtuisi? Ainakin enemmän energiaa samaan tilaan, mutta enemmän ongelmia, ellei kemiaa saada hallintaan.

Työntekijät käyttävät tekoälyä jo nyt yritysten sisällä tavalla, jota IT-osastot eivät enää pysty täysin hallitsemaan. Ilmiölle on syntynyt oma terminsä: shadow AI. Nyt Zyxel Networks yrittää tuoda tilanteeseen kontrollia uudella GenAI Protection -ratkaisullaan.

Japanilainen TDK haluaa nopeuttaa edge-tekoälyn kehitystä uudella SensorStage-ohjelmistollaan, jonka ydinajatus on poikkeuksellinen. Pelkkä oikeasta maailmasta kerätty sensoridata ei enää riitä tekoälymallien kouluttamiseen. Siksi dataa pitää generoida.

Yritykset siirtyvät vauhdilla kohti passkey- ja biometrisiä ratkaisuja, joissa kirjautuminen perustuu laitteen kryptografiaan, sormenjälkeen tai kasvojentunnistukseen. Taustalla on se, että varastetut tunnukset ovat edelleen yksi yleisimmistä tietomurtojen lähtöpisteistä.

Arrow Electronics on tuonut tarjolle selainpohjaisen palvelun, jonka kautta kehittäjät voivat käyttää fyysisiä evaluaatiolevyjä ja ohjelmointiympäristöjä etänä. Tavoitteena on poistaa kehityksen alkuvaiheesta toimitusviiveitä, laitteistojen saatavuusongelmia ja raskaita asennusprosesseja.

EU:n kyberturvallisuus ei ole enää yksittäinen ominaisuus vaan koko tuotteen käyttövarmuuden perusta. Tätä linjaa vahvistaa Cyber Resilience Act, jonka tavoitteena on nostaa kaikkien digitaalisten tuotteiden tietoturvan perustaso. Saksalaisen moduulivalmistaja congatecin analyysin mukaan suurin riski ei kuitenkaan ole itse sääntely, vaan se, miten yritykset tulkitsevat sitä väärin.

Euroopan mobiiliverkkojen todellinen suorituskyky ei näy keskiarvoissa, vaan iltahuipussa. Ooklan analyysin mukaan verkot hidastuvat kautta mantereen selvästi kello 19–21, kun samat radioresurssit jaetaan yhtä aikaa miljoonille käyttäjille. Nopeudet voivat romahtaa rajusti ja viive kasvaa niin paljon, että käyttökokemus muuttuu olennaisesti.

Microsoftin Edge-selain on joutunut rajun tietoturvakritiikin kohteeksi, kun norjalainen tietoturvatutkija Tom Jøran Sønstebyseter Rønning paljasti selaimen säilyttävän tallennetut salasanat selväkielisinä RAM-muistissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että järjestelmään päässyt hyökkääjä voi lukea käyttäjän tallennetut tunnukset suoraan muistista.

Pienikapasiteettisten NAND-muistien tarjonta kiristyy nopeasti, kun suuret valmistajat siirtävät kapasiteettiaan korkeamman katteen tuotteisiin. Taiwanilainen Macronix International hyötyy tilanteesta poikkeuksellisen voimakkaasti, mikä näkyy sekä myynnin että katteiden rajuna kasvuna.

Teknologiayhtiö Unikie kertoo tuovansa agenttipohjaisen tekoälyn osaksi sulautettujen ohjelmistojen kehitystä tavalla, joka voi lyhentää kehitysaikoja viikoista tunteihin. Yhtiö esitteli uuden UnikieMind-lähestymistapansa, jossa suuret kielimallit integroidaan koko ohjelmistokehityksen elinkaareen aina suunnittelusta testaukseen ja ylläpitoon.

Traficomin uusi laajakaistaluokitus kertoo, että Suomen verkkoyhteydet ovat parantuneet nopeasti erityisesti kaupungeissa. Samalla vertailu paljastaa, että harvaan asutuilla alueilla jäädään edelleen kauas kasvukeskusten kuitu- ja 5G-tasosta.

National Science Foundation ajautuu yhä syvempään kriisiin Yhdysvalloissa. Presidentti Donald Trump on käytännössä purkanut maan tärkeimmän perustutkimuksen rahoittajan toimintamallia samaan aikaan, kun Valkoinen talo ajaa yli 50 prosentin leikkauksia NSF:n budjettiin.

Saksalainen DATA MODUL tuo markkinoille 13,3 tuuman e-paper-näytöt, joissa on integroitu etuvalaistus. Ratkaisu poistaa yhden e-paperin keskeisistä rajoitteista ja vie teknologian suoraan kilpailemaan perinteisten TFT-infonäyttöjen kanssa ulkokäytössä.

Älypuhelintoimitukset kasvoivat Omdian mukaan alkuvuonna prosentin, mutta kasvu syntyi pitkälti valmistajien ja jakelukanavan ennakkotilauksista. Samalla kuluttajakysyntä jäi vaisuksi, mikä kasvattaa riskiä markkinan selvästä hidastumisesta loppuvuonna.

STMicroelectronics tuo galliumnitridipohjaiset tehomuuntimet nyt ensimmäistä kertaa selvästi massamarkkinoiden kodinkoneisiin. Yhtiön uudet VIPerGaN-piirit yhdistävät saman kotelon sisään GaN-transistorin, ohjauksen ja flyback-muuntimen, mikä yksinkertaistaa virtalähteiden suunnittelua merkittävästi.

Linux-pelaamisen suurin pullonkaula ei ole ollut suorituskyky vaan näyttöliitäntä. Vaikka näytönohjaimet ovat jo pitkään tukeneet uusimpia grafiikkaominaisuuksia, Linux-puolella HDMI on jäänyt käytännössä edellisen sukupolven tasolle. Tämä on tarkoittanut konkreettisia rajoituksia erityisesti TV- ja high-end-näyttökäytössä.

Tekoälydatakeskuksiin kaadetaan nyt ennennäkemättömiä summia, mutta suuri osa laskentatehosta jää silti käyttämättä. Arvioiden mukaan GPU-klustereiden käyttöaste voi pudota jopa 20–40 prosenttiin. Syy ei ole pelkästään ohjelmistossa tai verkossa, vaan paljon perustavanlaatuisemmassa asiassa: ajoituksessa.

Amerikkalainen Foremay on esitellyt uuden säteilyä kestävän SSD:n, joka ei pelkästään suojaa itseään avaruuden hiukkassäteilyltä, vaan myös siirtää dataa aktiivisesti pois vaurioituvilta alueilta. Ratkaisu yhdistää fyysisen Graded-Z-suojauksen ja tekoälypohjaisen ohjauksen tavalla, joka muuttaa massamuistin roolia avaruusjärjestelmissä.

Apple teki kaikkien aikojen parhaan maaliskuun neljänneksen, mutta pinnan alla näkyy jo rajoitteita. Yhtiön liikevaihto nousi noin 111 miljardiin dollariin ja kasvoi 17 prosenttia, vaikka iPhone-toimituksia jarrutti komponenttipula.

Teollisuusverkko on ollut tähän asti yksinkertainen sääntö: kriittinen liikenne kulkee kaapelissa. Nyt siihen haetaan muutosta. Belden esitteli Hannover Messessä konseptin maailman ensimmäisestä 5G-teollisuuskytkimestä, joka lupaa tuoda deterministisen, reaaliaikaisen Ethernet-liikenteen suoraan langattoman verkon päälle.