Nykyisten älypuhelimien akkujen nimellisjännite on 3,6-3,85 volttia. Entä jos jännitettä nostettaisiin yli 4,5 voltin, mitä sitten tapahtuisi? Ainakin enemmän energiaa samaan tilaan, mutta enemmän ongelmia, ellei kemiaa saada hallintaan.
Älypuhelinakkujen kehitys on pitkään nojannut kapasiteettiin ja latausnopeuteen, mutta nyt katse kääntyy jännitteeseen. Kun kennon maksimijännitettä nostetaan yli 4,5 voltin, samaan akkuun saadaan yksinkertaisesti enemmän energiaa ilman, että koko kasvaa. Tämä on houkuttelevaa erityisesti premium-luokan puhelimissa, joissa tilaa ei ole lisää.
Ongelma on, että korkea jännite tekee litiumioniakusta epävakaamman. Elektrolyytti hajoaa helpommin, lämpökuorma kasvaa ja kennon elinikä alkaa kärsiä. Samalla valmistajat siirtyvät grafiitista piipohjaisiin anodeihin, jotka tuovat lisää kapasiteettia mutta myös uuden ongelman: pii turpoaa latauksessa ja rasittaa rakenteita mekaanisesti.
Tähän väliin tulee Syensqo. Yhtiön Energain SA076 -materiaali ei ole uusi akku eikä uusi kemia, vaan lisäaine, joka vakauttaa kennon toimintaa näissä äärirajoissa. Sen rooli on käytännössä toimia kemiallisena “tukirakenteena”, joka hillitsee piianodin turpoamista, suojaa kennoa korkeassa jännitteessä ja parantaa turvallisuutta.
Ratkaisu on jo siirtynyt laboratoriosta tuotantoon. Materiaalia käytetään litiumkobolttioksidiin (LCO) perustuvissa kennoissa, joissa yhdistyvät korkea jännite ja piihiilianodit – eli juuri se yhdistelmä, jolla seuraavan sukupolven älypuhelimien akkutiheyttä nostetaan. Käyttö on alkanut Aasiassa premium-laitteissa, ja 4,55 voltin alustojen odotetaan yleistyvän laajasti vuoden 2026 aikana.
Isommassa kuvassa kyse ei ole yksittäisestä komponentista, vaan suunnanmuutoksesta. Akkujen kehitys ei enää odota seuraavaa “uutta kemiaa”, vaan nykyisestä litiumioniteknologiasta puristetaan lisää suorituskykyä materiaalitason innovaatioilla. Korkeampi jännite on yksi keskeisistä keinoista – mutta ilman tällaisia stabilointiratkaisuja se ei olisi käytännössä mahdollinen.