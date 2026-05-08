- Jos olemme rehellisiä, emme oikeastaan tiedä mihin olemme menossa. Näin arvioi AWS:n Euroopan pohjoisen alueen asiakasratkaisujen johtaja Peer Jakobsen esitellessään AWS Summitissa Tukhomassa Kiroa, AI-agenttia jota AWS:n omat kehittäjät jo käyttävät päivittäin. Jakobsenin mukaan ohjelmistokehityksen suurin muutos ei enää ole koodin kirjoittamisen nopeutuminen, vaan se, että itse koodin arvo alkaa lähestyä nollaa.
AWS:n Kiro perustuu avoimeen Visual Studio Codeen, mutta kyse ei ole enää tavallisesta AI-avustajasta. Jakobsen kuvasi kehityksen etenevän kolmessa vaiheessa: vuonna 2024 käytössä olivat assistentit, vuonna 2025 agentit ja vuonna 2026 siirrytään autonomisiin moniagenttijärjestelmiin.
Muutos näkyy jo käytännössä. Jakobsenin mukaan moni kehittäjä sanoo, ettei ole itse kirjoittanut koodia puoleen vuoteen.
Kiron ideana ei ole pelkkä ”vibekoodaus”, jossa promptia seuraa uusi prompti ilman selkeää rakennetta. Jakobsenin mukaan tällainen kehitys sopii prototyyppien tekemiseen, mutta tuotantotason ohjelmistokehityksestä puuttuvat silloin visio, arkkitehtuuri ja ymmärrys siitä, mitä ohjelmiston oikeasti pitäisi tehdä.
Siksi Kiro rakentuu määritysten ympärille. Agentille syötetään intentio, roadmap, vaatimukset ja niin sanotut steering documents -ohjausdokumentit, joiden perusteella järjestelmä tuottaa vaatimukset, arkkitehtuurin, komponentit, testit ja lopulta itse koodin.
Jakobsen korosti, että suuret kielimallit eivät ole deterministisiä. Siksi agentteja pitää ohjata ”koukuilla” (hooks), säännöillä ja compliance-vaatimuksilla. AWS:n mukaan juuri tästä tulee tulevien vuosien tärkein ohjelmistokehityksen osaamisalue.
Demossa Kiro rakensi uutta analytiikkatoimintoa Youtube-videopalveluun. Agentti luki roadmapin, tarkisti kontekstin, muodosti vaatimukset ja alkoi toteuttaa ratkaisua. Yhdessä vaiheessa Kiro kirjoitti minuutissa 142 riviä JavaScript-koodia. Jakobsen arvioi, että sama työ olisi aiemmin vienyt vähintään puoli päivää.
- Kiro on parempi kuin suurin osa koodaajista, Jakobsen korosti.
AWS:n mukaan parhaimmillaan agenttipohjainen kehitys voi olla jopa sata kertaa perinteistä ohjelmointia nopeampaa. Samalla ohjelmistokehittäjän rooli muuttuu nopeasti. Jakobsen vertasi tilannetta ohjelmoinnin alkuvaiheisiin, jolloin konekieltä kirjoitettiin käsin ennen compilerien syntyä. Hänen mukaansa tulevaisuuden kehittäjä ei enää keskity syntaksiin, vaan järjestelmäarkkitehtuuriin, turvallisuuteen ja siihen, että agentit tekevät oikeita asioita.
Agentit voivat myös ratkaista yhden ohjelmistoteollisuuden pitkäaikaisista ongelmista eli legacy-koodin ylläpidon. Tutkimusten mukaan jopa 70 prosenttia it-osastojen työpanoksesta kuluu vanhan koodin ylläpitoon. Jakobsenin mukaan AI-agentit kykenevät jo muuttamaan esimerkiksi pankkien Cobol-pohjaisia järjestelmiä Javaksi tai modernisoimaan vanhoja Java-sovelluksia uudempaan muotoon.
Kiro julkaistiin viime vuonna preview-versiona. AWS:n mukaan ensimmäisten viiden päivän aikana palveluun rekisteröityi yli 100 000 kehittäjää. Nyt käyttäjiä on jo 650 000 ja järjestelmä käsittelee yli 300 miljoonaa pyyntöä kuukaudessa.
Ehkä kaikkein merkittävin viesti AWS:n demossa oli se, ettei koodin tuottaminen ole enää ohjelmistokehityksen pullonkaula. Pullonkauloiksi ovat nousemassa tietoturva, vaatimustenmukaisuus, compliance ja agenttien ohjaaminen. Perinteisen koodarin aika on ohi.