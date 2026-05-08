Microchip on julkistanut uuden sukupolven yhden parikaapelin Ethernet-piirit, jotka tuovat kyberturvan, deterministisen tiedonsiirron ja toiminnallisen turvallisuuden FuSa-ominaisuudet suoraan Ethernetin fyysiseen kerrokseen. LAN878x- ja LAN888x-perheet on suunnattu erityisesti ohjelmistomääriteltyihin autoihin sekä teollisuuden kriittisiin verkkoihin.
Kyse ei ole enää pelkästä verkkopiiristä. Uudet 100BASE-T1- ja 1000BASE-T1-PHY:t integroivat suoraan laitteistotason MACsec-salauksen IEEE 802.1AE2018 -standardin mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että Ethernet-linkin salaus, datan eheys ja replay-suojaus toteutetaan PHY-piirissä ilman erillistä ohjelmistokuormaa tai lisälatenssia.
Samalla piirit tukevat natiivisti Time-Sensitive Networking -tekniikkaa, jonka avulla Ethernet-liikenteestä voidaan tehdä reaaliaikaista ja ennustettavaa. Tämä on keskeistä esimerkiksi ADAS-järjestelmissä, kameraverkoissa, zonal-ohjaimissa ja robotiikassa, joissa datan täytyy saapua tarkasti oikeaan aikaan.
Microchipin ratkaisu kertoo laajemmasta muutoksesta autoteollisuudessa. Perinteiset väylät kuten CAN, LIN ja FlexRay väistyvät vähitellen täysin Ethernetiin pohjautuvien arkkitehtuurien tieltä. Samalla myös Ethernetin fyysinen kerros muuttuu aiempaa älykkäämmäksi.
Piirit sisältävät myös ISO 26262 ASIL-B -turvallisuusvaatimuksia tukevia diagnostiikka- ja linkkimonitorointiominaisuuksia. Ethernet-PHY ei siis enää vain siirrä dataa, vaan osallistuu aktiivisesti järjestelmän turvallisuuden valvontaan.
Uudet PHY-piirit on suunniteltu toimimaan jopa 150 asteen liitoslämpötilassa ja Automotive Grade 1 -ympäristöissä (-40…+125 °C). Kohteina ovat autojen lisäksi teollisuusautomaatio, robotiikka ja ilmailuelektroniikka.