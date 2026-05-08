- 70 prosenttia IT-budjeteista kuluu legacy-järjestelmien ylläpitämiseen ja niiden modernisointi on vaikea ja aikaa vievä prosessi. Onneksi AWS:n AI-agentit tuovat helpotusta tähän, sanoi AWS:n Pohjois-Euroopan teknologiajohtaja Martin Elwin eilen AWS Summitissa Tukholmassa.
AWS:n tämänvuotisen Summitin yksi selvä viesti oli, että tekoäly on siirtymässä chatbot-vaiheesta agenttiseen aikakauteen. Kyse ei enää ole vain koodin generoinnista, vaan kokonaisista ohjelmistoprosesseista, joissa AI analysoi järjestelmiä, rakentaa spesifikaatioita, kirjoittaa koodia, testaa sitä ja modernisoi vanhoja ympäristöjä.
Elwinin mukaan ensimmäiset AI-koodityökalut tuottivat kyllä ohjelmakoodia, mutta eivät vastanneet yritysten omia standardeja tai tuotantovaatimuksia. AWS:n uusi Kiro-agentti pyrkii muuttamaan tämän. Sen tavoitteena on muuttaa spesifikaatiot suoraan toimivaksi ohjelmistoksi.
AWS:n mukaan kehitys voi nopeutua jopa kymmenkertaiseksi. Ericssonilla jo 20 000 kehittäjää käyttää Kiroa, ja kehitys- sekä testaussyklien kerrotaan lyhentyneen viikoista tunteihin.
Agenttien rooli ei kuitenkaan rajoitu ohjelmistokehitykseen. AWS:n esittelemä Amazon Quick hyödyntää käyttäjän paikallista dataa, kuten sähköposteja ja kalenteria, automatisoidakseen tiedonhakua ja muita rutiinitehtäviä.
Suurin muutos liittyy kuitenkin legacy-järjestelmiin. Yritysten vanhat COBOL-, VMware- ja mainframe-ympäristöt ovat vuosikymmeniä sitoneet valtavia määriä IT-rahaa ylläpitoon, koska niiden modernisointi on ollut hidasta, kallista ja riskialtista.
AWS yrittää nyt ratkaista ongelmaa AI-agenteilla. AWS Transform modernisoi VMware- ja mainframe-ympäristöjä, kun taas AWS Transform Custom on agenttipohjainen työkalu, joka voi opetella modernisoimaan käytännössä mitä tahansa vanhaa koodikantaa.
Elwin nosti esimerkiksi Danske Bankin, joka on käyttänyt agentteja ja Kiroa vanhan COBOL-koodin muuntamiseen Java- ja .NET-ympäristöihin.
Agenttisen AI:n strategista merkitystä painotti myös AWS:n Pohjois-Euroopan toimitusjohtaja Kellen O’Connor. Hän sanoi Pohjoismaiden olevan Euroopan tekoälykehityksen kärjessä, koska alueella ei vain kehitetä uusia ratkaisuja vaan niitä myös viedään nopeasti käytäntöön.
Haasteitakin on. O’Connorin mukaan vain kolme prosenttia yrityksistä on tähän mennessä ottanut AI-agentteja käyttöön laajasti. Hänen mukaansa ongelma on usein siinä, että tekoäly nähdään edelleen CIO:n IT-projektina eikä koko yrityksen strategiana.
– Demo ei ole strategia, O’Connor tiivisti.
