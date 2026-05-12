Vaikka tallennusmarkkinoiden huomio on viime vuodet keskittynyt PCIe- ja NVMe-SSD-levyihin, vanha SATA-väylä elää edelleen vahvasti massamarkkinoilla. Kingston Technology kertoo toimittaneensa jo yli 100 miljoonaa A400 SATA SSD -levyä maailmanlaajuisesti.
Vuonna 2017 markkinoille tullut A400 nousi nopeasti yhdeksi suosituimmista kuluttaja-SSD-levyistä erityisesti vanhojen PC-koneiden päivityksissä. Kingstonin mukaan aseman suosiota selittivät ennen kaikkea huomattavasti mekaanisia kiintolevyjä paremmat käynnistys-, lataus- ja tiedonsiirtonopeudet.
A400 tarjoaa parhaimmillaan 500 megatavun sekuntinopeuden lukemisessa ja 450 megatavua sekunnissa kirjoituksessa. Lukemat näyttävät vaatimattomilta nykyisiin PCIe 5.0 -NVMe-levyihin verrattuna, sillä uusimmat mallit ylittävät jo 14 gigatavun sekuntinopeuden.
Silti juuri SATA-SSD:t muuttivat PC-markkinan pysyvästi. Kun ensimmäiset SATA-pohjaiset SSD-levyt yleistyivät kuluttajamarkkinoilla parikymmentä vuotta sitten, ne käytännössä käynnistivät mekaanisten kiintolevyjen syrjäyttämisen käyttöjärjestelmälevyinä.
Kingstonin ilmoittama 100 miljoonan toimituksen raja kertoo siitä, että suuri osa maailman PC-päivityksistä tehdään edelleen edullisilla SATA-levyillä eikä kaikkein uusimmilla NVMe-ratkaisuilla.