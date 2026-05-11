Rohde & Schwarz järjestää kesäkuussa Pohjoismaissa seminaarikiertueen, jonka teemana on ”5G Advanced and beyond, path to 6G”. Tapahtumat pidetään Oulussa, Espoossa, Tukholmassa ja Lundissa 9.–12. kesäkuuta.
Seminaarien painopiste on 5G Advanced -tekniikoissa ja seuraavan sukupolven 6G-verkoissa. Rohde & Schwarz nostaa erityisesti esiin ei-maanpäälliset verkot eli NTN-ratkaisut, viranomais- ja yksityisverkkojen suorituskykymittaukset sekä 6G:n AI/ML-pohjaiset teknologiat kuten tekoälyn hyödyntämisen verkkojen optimoinnissa ja ISAC-ratkaisut (Integrated Sensing and Communication), joissa 6G-verkko toimii samalla myös anturijärjestelmänä esimerkiksi paikannukseen, liikkeiden tunnistamiseen ja autonomisiin järjestelmiin.
5G:n kehitys jatkuu edelleen voimakkaasti. Teknologiaan on tuotu uusia ominaisuuksia esimerkiksi V2X-ajoneuvoviestintään, satelliittiyhteyksiin, paikannukseen ja energiankulutuksen optimointiin. Samalla alan katse siirtyy jo 6G:n standardointiin ja tutkimukseen.
Seminaareissa käydään läpi muun muassa 3GPP:n ja ITU:n 6G-standardointityön nykytilaa sekä tulevaa tiekarttaa. Mukana on myös live-demoja AI/ML-pohjaisesta digital twinning -tekniikasta ja integroidusta sensing- ja viestintäteknologiasta.
Suomen tilaisuudet järjestetään 9. kesäkuuta Oulun Technopoliksessa ja 10. kesäkuuta Espoon Innopoli 3:ssa.