Microchipin alkuvuonna esittelemä PIC32CM PL10 -mikro-ohjain on nyt tullut laajaan jakeluun Farnellin kautta. Kyse ei ole vain uudesta Cortex-M0+-piiristä, vaan paljon suuremmasta muutoksesta sulautettujen järjestelmien maailmassa.
Vielä muutama vuosi sitten 8-bittinen ohjain riitti useimpiin teollisiin ja kuluttajalaitteisiin. Nyt ympärillä oleva elektroniikka on muuttunut. Antureita on enemmän, järjestelmät toimivat useissa jännitetasoissa, käyttöliittymät ovat kosketuspohjaisia ja turvallisuusvaatimukset kasvavat jatkuvasti.
Tähän muutokseen PL10 yrittää vastata. Piiri tarjoaa 32-bittisen arkkitehtuurin suorituskyvyn, mutta pyrkii säilyttämään 8-bittisten ohjainten yksinkertaisuuden, virrankulutuksen ja hinnan. Microchip ei enää näe 32-bittisiä vain tehokkaiden sovellusten ratkaisuna. PL10 on suunnattu juuri niihin sovelluksiin, joissa AVR- ja PIC-ohjaimet ovat hallinneet vuosikymmeniä. Tällaisia löytyy rakennusautomaatiosta, kodinkoneista, teollisuusohjauksesta ja anturijärjestelmistä.
Uutuusohjaimissa on 5 voltin tuki ja MVIO-monijännite-I/O. Modernit 32-bittiset mikro-ohjaimet ovat usein siirtyneet täysin matalampiin käyttöjännitteisiin, mutta teollisuus elää edelleen pitkälti 5 voltin maailmassa. PL10 pystyy yhdistämään eri jännitetasojen laitteita ilman erillisiä tasomuuntimia, mikä pienentää komponenttimäärää ja yksinkertaistaa suunnittelua.
Myös siirtymä vanhoista ohjaimista on tehty tarkoituksella helpoksi. PL10 on nastoitukseltaan yhteensopiva monien AVR-ohjainten kanssa, joten suorituskykyä voidaan nostaa ilman uutta piirilevysuunnittelua.
Tekoäly tulee nyt mikro-ohjaimien ohjelmistotyökaluihin. Microchip tukee PL10-perhettä MPLAB AI Coding Assistant -työkalulla, joka auttaa koodin generoinnissa ja laiteominaisuuksien hyödyntämisessä.