Nokia on nimittänyt Emma Falckin Mobile Infrastructure -liiketoimintaryhmän johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi syyskuun alusta lähtien. Falck siirtyy Nokiaan Siemensiltä, jossa hän on viimeksi vastannut Smart Infrastructure Buildings -liiketoiminnan tuotteista.
Aiemmin hän on johtanut Siemensillä muun muassa Connected Devices -liiketoimintaa ja strategiatyötä. Ennen Siemensiä Falck työskenteli Boston Consulting Groupissa sekä yli viisi vuotta KONEella.
Käytännössä Falck ottaa vastuulleen Nokian mobiiliverkkoliiketoiminnan ytimen eli radioverkot, tukiasemateknologian sekä niihin liittyvät ohjelmisto- ja automaatioratkaisut. Nokia käyttää yksiköstä nykyään nimeä Mobile Infrastructure.
Nokian toimitusjohtajan Justin Hotardin mukaan verkkojen on tulevaisuudessa oltava ”täysin tekoälynatiiveja”.
– Fyysisen tekoälyn yleistyessä myös verkkojen on uudistuttava. Niiden on oltava täysin tekoälynatiiveja vastatakseen 5G:n ja 6G:n tuomiin vaatimuksiin, Hotard sanoo.
Falck on koulutukseltaan tekniikan fysiikan tohtori Aalto Universitysta.
Käytännössä Falck korvaa tehtävässään Tommi Uiton, joka ilmoitti vuosi sitten lähtevänsä yhtiöstä lähes 30 vuoden Nokia-uran jälkeen.