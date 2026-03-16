ETN.fi:n digitaalinen aikakauslehti ETNdigi 1/2026 on julkaistu. Samalla lukijoille avataan kilpailu, jossa palkintona on Huawei Watch GT Runner 2 -urheilukello.
Uusi ETNdigi kokoaa yhteen elektroniikka-alan ajankohtaisia teknologiateemoja kvanttilaskennasta ja tekoälystä tehoelektroniikkaan, IoT-järjestelmiin ja ajoneuvojen latausinfrastruktuuriin. Numerossa tarkastellaan muun muassa IQM:n kvanttitietokonekehitystä, datakeskusten GaN-tehoelektroniikkaa, IoT-laitteisiin tulevia 64-bittisiä prosessoreita, AI-PC-arkkitehtuureja sekä EV-latausverkkojen tiedonsiirtoyhteyksiä.
Kilpailun palkintona oleva Huawei Watch GT Runner 2 sisältää useita teknisiä uudistuksia, joiden tavoitteena on parantaa erityisesti juoksuharjoittelun paikannustarkkuutta. Kellon keskeinen ratkaisu on kehään integroitu 3D Floating -antenni, joka antaa GNSS-antennille enemmän tilaa ja optimoi signaalin säteilykuviota kellon rungossa.
Paikannus perustuu usean satelliittijärjestelmän ja kaksitaajuuksisen GNSS:n käyttöön. Kello tukee GPS-, GLONASS-, BeiDou-, Galileo- ja QZSS-järjestelmiä. Lisäksi paikannusta täydennetään sensorifuusiolla, jossa GNSS-dataa yhdistetään kiihtyvyys- ja gyroskooppisensoreiden mittaamaan liikkeeseen esimerkiksi silloin, kun satelliittisignaali heikkenee kaupunkiympäristössä.
Huawei lupaa kellolle jopa 32 tunnin akunkeston ulkoliikunnan seurannassa jatkuvalla kaksitaajuuksisella paikannuksella. Kellossa on myös TruSense-sensorimoduuli, joka mittaa muun muassa sykettä, veren happisaturaatiota, sykevälivaihtelua sekä EKG-signaalia.
Huawei Watch GT Runner 2 tulee Suomessa myyntiin 23. maaliskuuta, ja sen suositushinta on 419 euroa.
