Suomalainen satelliittiyhtiö ICEYE kasvoi vuonna 2025 jo selvästi kannattavaksi liiketoiminnaksi. Yhtiö kertoo liikevaihtonsa ylittäneen 250 miljoonaa euroa, kun taas käyttökatteeksi eli EBITDAksi nousi yli 100 miljoonaa euroa. Samalla ICEYE keräsi operatiivista kassavirtaa yli 130 miljoonaa euroa, ja kassassa oli vuoden lopussa yli 350 miljoonaa euroa.
Kasvuvauhti on poikkeuksellisen kova avaruusalan yritykselle. ICEYE kertoo liikevaihtonsa kaksinkertaistuneen vuoden aikana, ja yhtiö odottaa kasvun jatkuvan samankaltaisena myös vuonna 2026.
Erityisen vahva signaali tulevasta on yhtiön 1,5 miljardin euron tilauskanta. Kyse on jo solmituista sopimuksista, joiden liikevaihto kirjataan vasta tulevina vuosina. ICEYEn mukaan kysyntää ohjaa erityisesti valtioiden ja puolustussektorin tarve satelliittipohjaiselle tiedustelulle.
ICEYE tunnetaan SAR-satelliiteistaan (Synthetic Aperture Radar). Toisin kuin tavalliset optiset kuvaussatelliitit, SAR käyttää tutkaa maanpinnan kuvaamiseen. Sen ansiosta satelliitit pystyvät tuottamaan kuvia yöllä, pilvien läpi ja lähes kaikissa sääolosuhteissa. Tämä tekee teknologiasta erittäin arvokasta esimerkiksi sotilaallisessa tiedustelussa, rajavalvonnassa, katastrofien seurannassa sekä meriliikenteen valvonnassa.
Yhtiö on viime vuosina rakentanut nopeasti kasvavaa SAR-satelliittien konstellaatioita ja siirtänyt liiketoimintansa painopistettä pelkästä kuvadatasta kohti valtiollisille asiakkaille suunnattuja tiedustelu- ja analytiikkapalveluja. ICEYE kuvaa tätä strategiaa termillä “sovereign intelligence from space”.
Jos nykyinen kasvutahti jatkuu, suomalaisyhtiöstä on nopeasti tulossa yksi Euroopan merkittävimmistä avaruusdatan toimittajista.