Donut Labin kenno ei ole superkondensaattori

VTT on julkaissut kolmannen riippumattoman testiraportin Donut Labin kiintäen elektrolyytin V1-kennolle. Tällä kertaa tarkasteltiin kennon itsepurkautumista eli sitä, kuinka hyvin akku säilyttää varauksensa käyttämättömänä.

Tulosten perusteella kenno säilyttää varauksensa hyvin. Testissä kenno ladattiin noin 50 prosentin varaustilaan ja jätettiin lepäämään 240 tunniksi eli kymmeneksi päiväksi huoneenlämpöön. Lepojakson jälkeen kennosta pystyttiin purkamaan 97,7 prosenttia alun perin ladatusta energiasta.

Testin aikana kennon jännite laski 3861 millivoltista 3733 millivolttiin, mikä vastaa 128 millivoltin pudotusta kymmenen päivän aikana. Raportin mukaan testissä ei havaittu näkyviä muutoksia kennossa, ja se toimi normaalisti myös kokeen jälkeen.

Tulos on merkittävä siksi, että se kumoaa yhden Donut Labin akkuun liittyneen epäilyn. Osa kriitikoista on epäillyt, että erittäin nopea lataus voisi viitata siihen, että kyse ei ole varsinaisesta akusta vaan superkondensaattorin kaltaisesta energianvarastosta. Superkondensaattoreille on tyypillistä suuri itsepurkautuminen: ne menettävät varauksensa usein päivien aikana.

VTT:n mittausten perusteella Donut Labin kenno ei käyttäydy näin. Se säilyttää varauksensa kymmenen päivän aikana lähes muuttumattomana, mikä viittaa kemialliseen energian varastointiin kuten akuissa yleensä.

Kyseessä on kolmas riippumaton testi, jonka VTT on tehnyt Donut Labin solid-state-kennosta. Aiemmissa raporteissa tutkittiin erittäin nopeaa latausta sekä kennon toimintaa korkeissa lämpötiloissa.

Ensimmäisessä testissä kenno ladattiin 11C-nopeudella 80 prosentin varaustasoon noin viidessä minuutissa. Toisessa testissä kenno purettiin +80 ja +100 celsiusasteessa. Sähköisesti kenno toimi edelleen 100 asteessa, mutta testin jälkeen kennon pouch-kuori ei enää ollut alipaineessa.

Kolmas raportti täydentää kuvaa kennon perusominaisuuksista, mutta se ei vielä vastaa suurimpiin teknologisiin kysymyksiin. Donut Lab on CES-messuilla esittänyt akulle erittäin kunnianhimoisia väitteitä, kuten noin 400 Wh/kg energiatiheyden, viiden minuutin latauksen ja jopa 100 000 lataussyklin käyttöiän. VTT:n tähän mennessä julkaisemissa testeissä on tarkasteltu vain yksittäisiä ominaisuuksia.

Energiatiheyttä, pitkäaikaista syklikestoa tai akun turvallisuutta ei näissä testeissä ole vielä riippumattomasti vahvistettu.