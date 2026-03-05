Tekoäly on muuttamassa ohjelmistokehityksen arkea nopeasti. Helsinkiläisen ohjelmistotalo Rakettitieteen mukaan AI ei nopeuta pelkästään koodin kirjoittamista, vaan muuttaa koko kehitysprosessia arkkitehtuurisuunnittelusta testaukseen ja dokumentointiin. Yhtiö aikoo hakea kasvua erityisesti tekoälyavusteisesta ohjelmistokehityksestä, sanoo toimitusjohtaja Juha Huttunen.
Huttusen mukaan tekoälyä hyödynnetään jo käytännössä lähes kaikissa ohjelmistokehityksen vaiheissa. Julkisuudessa keskustelu keskittyy usein koodin generointiin, mutta vaikutus on laajempi.
- Koodin generointi on se, mistä mediassa eniten puhutaan, mutta myös testaaminen ja dokumentaatio hyötyvät merkittävästi. AI-lähtöisessä kehityksessä dokumentaatio ja testit syntyvät osana suunnittelua sen sijaan, että ne jäisivät työlääksi jälkityöksi, Huttunen sanoo.
Rakettitiede käyttää kehittäjien työssä samoja työkaluja kuin muualla alalla, kuten Claude Codea, Cursoria ja ChatGPT:tä. Lisäksi yhtiö rakentaa omia AI-pohjaisia automaatiotyökaluja sisäiseen käyttöön.
Huttusen mukaan suurin muutos ei ole yksittäisen kehittäjän tuottavuudessa, vaan siinä, miten kokonaiset tiimit pystyvät työskentelemään. - Kiinnostavinta ei ole pelkkä säästöpotentiaali. Tekoälyn avulla voimme toteuttaa asioita, jotka olivat aiemmin taloudellisesti mahdottomia, hän sanoo.
Samalla kehittäjien työn luonne muuttuu. Painopiste siirtyy toteutuksen yksityiskohdista kokonaisuuden suunnitteluun, arkkitehtuuriin ja vaatimusten määrittelyyn.
Huttusen mukaan yksi keskeinen haaste AI-avusteisessa kehityksessä on generoidun koodin luotettavuuden varmistaminen. Perinteinen koodikatselmointi ei skaalaudu tilanteessa, jossa tekoäly tuottaa koodia huomattavasti ihmistä nopeammin. Tämän vuoksi alalla kehitetään uusia verifiointimalleja, joissa testit ja formaalit sopimukset johdetaan suoraan järjestelmän spesifikaatioista.
Tekoälyn käytön laajentaminen on yksi Rakettitieteen kasvustrategian kulmakivistä. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 8,06 miljoonaan euroon ja liiketulos nousi yli 40 prosenttia. Vuodesta 2020 lähtien liikevaihto on kasvanut lähes 80 prosenttia.
Yhtiö aloitti vuoden 2026 alussa toimintansa myös Tampereella ja tavoittelee kuluvana vuonna yli 20 prosentin kasvua konsernitasolla.