Rohde & Schwarz ja Qualcomm Technologies ovat demonstroineet MWC Barcelonassa carrier aggregation -yhteyden, jossa yhdistetään perinteinen FR1-taajuusalue ja niin sanottu FR3-alue. FR3 ei kuulu nykyisiin kaupallisiin 5G-verkkoihin, vaan sitä valmistellaan osaksi tulevaa 6G-taajuusarkkitehtuuria.
Demossa yhdistettiin noin 2,5 gigahertsin FR1-kanava ja noin 7 gigahertsin FR3-kanava samaan loogiseen radiolinkkiin. Molemmissa käytettiin 4x4 MIMO -kokoonpanoa ja korkeaa modulaatiota. Kyse ei ole yhden kanavan ”venyttämisestä” vaan kahden eri taajuusalueella toimivan kantoaallon aggregoinnista yhdeksi datayhteydeksi.
FR3 kattaa alueen 7,125–24,25 gigahertsiä. Sitä pidetään 6G-kehityksessä niin sanottuna upper mid-band -alueena, joka tarjoaa enemmän kaistaa kuin nykyinen sub-7 GHz FR1, mutta paremmat peitto-ominaisuudet kuin 5G:n mmWave-alue FR2. FR3 ei sisälly 5G Release 17- tai Release 18 -verkkojen kaupallisiin toteutuksiin, vaan sen standardointi ja spektripäätökset liittyvät 6G-aikakauteen.
Testijärjestelmän ytimenä toimi Rohde & Schwarzin CMX500-signaalointitesteri, jota on laajennettu RFU18-laitteistokortilla 18 gigahertsiin asti. Päätelaitteena käytettiin Qualcommin Mobile Test Platform -alustaa, joka pohjautuu yhtiön modeemijärjestelmään. Tavoitteena oli validoida sekä RF-suorituskyky että protokollatason toiminta FR1–FR3-aggregoinnissa.
Teknisesti demonstraatio osoittaa, että tulevassa 6G-arkkitehtuurissa voidaan yhdistää nykyinen peittokerros FR1-alueella ja uusi kapasiteettikerros FR3-taajuuksilla carrier aggregation -tekniikalla. Samalla se viestii, että testausinfrastruktuuri on jo skaalautumassa 6G-taajuusalueille ennen varsinaisen standardin valmistumista.