Nokia vie kuituverkon kvanttiturvalliseen aikaan Kanadassa

Nokian optinen kuituinfra on mukana, kun Kanada validoi kvanttiturvallisen verkkomallin kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen. Kirq-testialustalla testattu Blueprint 7 osoittaa, että post-quantum-salaus ja kvanttiavainten jakelu voidaan integroida olemassa olevaan runkoverkkoon ilman sen uusimista.

Kanadan ainoalla kvanttiturvallisella testialustalla Kirqissa validoitiin loppuvuonna 2025 niin sanottu Blueprint 7 -arkkitehtuuri. Tavoitteena oli osoittaa, että useita seuraavan sukupolven salausratkaisuja voidaan ajaa yhtenäisessä monitoimittajaverkossa ilman, että koko infrastruktuuri joudutaan vaihtamaan.

Numana operoi Kirq-alustaa, joka yhdistää Québec Cityn, Sherbrooken ja Montréalin kvanttiturvalliseksi verkkosilmukaksi. Testiympäristö vastaa oikeaa runko- ja operaattoriverkkoa, ei laboratorioasetelmaa. Mukana validoinnissa olivat Nokia Canada sekä kanadalaiset toimijat Crypto4A, evolutionQ ja NowQuantum.

Nokia toi testialustalle optiset ja IP-verkkoratkaisunsa. Niiden päälle integroitiin kvanttiturvallisia mekanismeja, kuten NIST:n standardoimia post-quantum-kryptografia-algoritmeja, kvanttiturvallista avainten generointia sekä QKD-avainjakelua optisessa kuidussa. Malli perustuu hybridilähestymistapaan, jossa klassinen ja kvanttiturvallinen salaus toimivat rinnakkain.

Keskeinen kysymys oli, miten RSA- ja ECC-pohjaiset avaintenvaihtoratkaisut voidaan korvata ilman käyttökatkoja. Blueprint 7:n mukaan kvanttiturvalliset komponentit voidaan liittää osaksi olemassa olevaa verkkoa vaiheittain. Tämä pienentää kustannuksia ja operatiivista riskiä verrattuna koko infrastruktuurin uusimiseen.

NowQuantum raportoi lisäksi validoineensa niin sanotun full-stack-arkkitehtuurin, jossa myös liiketoimintakriittisten sovellusten reaaliaikainen suoritus voidaan suojata kvanttiturvallisessa ympäristössä. Painopiste ei siis ollut vain datan siirrossa, vaan koko järjestelmäketjussa.

Kanadassa kvanttiturvallinen siirtymä on kirjattu kansalliseen strategiaan. Liittovaltion tavoitteena on siirtää ei-luokitellut IT-järjestelmät post-quantum-kryptografiaan vuoteen 2035 mennessä, ja virastojen on jätettävä siirtymäsuunnitelmansa keväällä 2026. Tässä kontekstissa Kirqin validointi toimii esimerkkinä siitä, miten kansallinen ekosysteemi voi testata ja tuotteistaa kvanttiturvallisia ratkaisuja käytännön infrastruktuuriin.

Nokialle hanke vahvistaa asemaa optisen runkoverkon toimittajana myös kvanttiturvallisen siirtymän aikakaudella. Kun kvanttilaskenta kehittyy ja nykyinen julkisen avaimen kryptografia menettää tehoaan, kuituverkko ei vaihdu, mutta sen kryptografia vaihtuu. Kirqissa testattu malli pyrkii varmistamaan, että muutos voidaan tehdä hallitusti.