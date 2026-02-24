Israelilainen tietoturvayritys Oversecured on löytänyt tietoturva-aukkoja useista suosituista Androidin mielenterveyssovelluksista. Haavoittuvuudet voivat mahdollistaa sen, että samalla laitteella oleva toinen sovellus kaappaa käyttäjän arkaluonteisia tietoja, kuten keskusteluja AI-terapeutin kanssa ja mielialaseurantatietoja.
Tutkittujen sovellusten yhteenlaskettu latausmäärä on kymmeniä miljoonia. Osa niistä on kliinisesti validoituja, mukana on FDA:n Breakthrough Device -statuksen saaneita tuotteita sekä Euroopan julkisessa terveydenhuollossa käytössä olevia sovelluksia.
Androidissa sovellukset kommunikoivat niin sanottujen intent-viestien avulla. Turvallisessa toteutuksessa viesti osoitetaan tarkasti määritellylle vastaanottajalle. Oversecuredin mukaan osa sovelluksista kuitenkin lähettää tietoa broadcast-tyyppisesti ilman rajattua kohdetta. Tällöin mikä tahansa samalla laitteella oleva sovellus voi rekisteröityä vastaanottajaksi ja lukea viestin sisällön.
Käytännössä hyökkäys voi toimia näin: käyttäjä asentaa harmittomalta näyttävän ilmaissovelluksen, esimerkiksi taskulampun tai laskimen. Sovellus sisältää kuitenkin piilotetun kuuntelijan. Kun käyttäjä kirjoittaa terapiakeskusteluun esimerkiksi paniikkikohtauksista, taustalla toimiva haittasovellus voi siepata viestin ja lähettää sen hyökkääjän palvelimelle. Käyttäjä ei huomaa mitään poikkeavaa.
Terapiadata on erityisen arvokasta
- Mielenterveysdataan liittyy ainutlaatuisia riskejä. Pimeässä verkossa terapiatiedot voivat maksaa yli tuhat dollaria per tietue, selvästi enemmän kuin luottokorttitiedot, sanoo Oversecuredin perustaja Sergey Toshin.
Vuonna 2020 Suomessa nähtiin konkreettisesti, mitä terapiamuistiinpanojen vuoto voi aiheuttaa, kun psykoterapiakeskus Vastaamo joutui tietomurron kohteeksi ja 33 000 potilaan tiedot varastettiin. Osaa uhreista kiristettiin henkilökohtaisesti.
Mielenterveyssovellusten markkinan arvioidaan olevan 10–12 miljardin dollarin kokoinen vuonna 2025. Kasvuvauhti on 18–20 prosenttia vuodessa. World Health Organization arvioi, että joka kahdeksas ihminen maailmassa kärsii mielenterveyden häiriöistä.
Yhdysvalloissa yli puolet mielenterveysongelmista kärsivistä aikuisista ei saa hoitoa. AI-pohjaisista chatboteista on tullut monille ensimmäinen tukikanava.