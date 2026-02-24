Raspberry Pi -korttien pitkään jatkunut kasvutarina näyttää tasaantuneen. Yhtiö myi vuonna 2025 noin 7,6 miljoonaa yksikköä, mikä on vain hienoinen nousu vuoden 2024 noin 7,0 miljoonasta kappaleesta. Vuonna 2023 myynti oli hieman tätä korkeampi, joten selkeää vuotuista kasvutrendiä ei ole viime vuosina nähty.
Kokonaisuutena Raspberry Pi -tuotteita on myyty vuodesta 2012 lähtien yli 68 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Luku sisältää yksipiiriset tietokoneet, kuten Raspberry Pi 4- ja 5-mallit, sekä Compute Module -sarjan.
Yhtiön alkuvuodet olivat voimakkaan kasvun aikaa. Harrastajamarkkinasta liikkeelle lähtenyt korttitietokone löysi nopeasti tiensä opetukseen, sulautettuihin järjestelmiin ja teollisiin sovelluksiin. Viime vuosien toimitusmäärät ovat kuitenkin asettuneet noin 7–8 miljoonan kappaleen vuositasolle.
Taustalla vaikuttavat muun muassa pandemia-ajan komponenttipula, jakeluketjujen normalisoituminen ja teollisten asiakkaiden varastotasojen korjausliikkeet. Samalla Raspberry Pi on siirtynyt yhä vahvemmin ammatti- ja OEM-markkinaan, jossa kysyntä on tasaisempaa mutta ei yhtä volyymivetoista kuin kuluttajahuippujen aikana.
Vaikka vuosikasvu on tasaantunut, Raspberry Pi säilyttää asemansa maailman tunnetuimpana kehittäjien tietokonealustana. Yli 68 miljoonan toimitetun laitteen asennuskanta tekee siitä merkittävän tekijän sekä opetuksessa että sulautettujen järjestelmien kehityksessä.