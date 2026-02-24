Donut Labilla on vielä paljon todistettavaa

Donut Labin akkua on epäilty ja koko konseptia kritisoitu todella voimakkaasti sekä tutkijoiden että kilpailijoiden toimesta. CES-julkistuksen jälkeen moni on kyseenalaistanut väitteet 400 Wh/kg energiatiheydestä, viiden minuutin latauksesta ja jopa 100 000 lataussyklistä. Solid-state-kenttä on täynnä lupaavia lupauksia, joista harva on kestänyt riippumatonta tarkastelua.

Eilen yhtiö iski takaisin julkaisemalla VTT Technical Research Centre of Finlandn tekemän testiraportin. VTT:n mittauksissa Donut Labin Solid-State Battery V1 -kenno ladattiin 11C-nopeudella 80 prosentin varaustasoon noin viidessä minuutissa.

Raportin mukaan 11C-latauksessa 0–80 % saavutettiin 267–293 sekunnissa ja täyteen lataus kesti 438–477 sekuntia. Purkauksessa saatiin takaisin 98,4–99,6 prosenttia ladatusta kapasiteetista. Tämä tarkoittaa, että erittäin korkea latausvirta ei ainakaan lyhyessä testissä estänyt energian hyödyntämistä.

Tulos on merkittävä. Se osoittaa, että viiden minuutin lataus ei ole pelkkä markkinointiväite, vaan yhdellä kennolla mitattu ilmiö. Mutta tämä ei vielä riitä.

VTT testasi yhtä kennoa. Raportti ei sisällä tilastollista hajontaa, useiden valmistuserien vertailua tai tietoa tuotantoprosessin toistettavuudesta. Akku­teknologiassa yksittäinen onnistunut näyte ei vielä todista valmistettavuutta.

11C-latauksessa lämpötilat nousivat merkittävästi. Kahdella jäähdytyspinnalla maksimilämpötila oli 63 °C, mutta yhdellä jäähdytyspinnalla lämpötila nousi 89 °C:een ja yksi testi keskeytettiin 90 °C turvarajan vuoksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 11C-tason lataus vaatii erittäin tehokkaan lämpöhallinnan. Auton akustossa tämä ei ole triviaali kysymys.

Raportti käsittelee lataussuorituskykyä. Se ei sisällä syklitestausta, eikä ota kantaa väitteeseen jopa 100 000 lataussyklistä. Pitkä elinikä on solid-state-akuille kriittinen kilpailuvaltti, mutta siitä ei tässä vaiheessa ole riippumatonta dataa.

400 Wh/kg energiatiheys, laaja käyttölämpötila ja täydellinen paloturvallisuus eivät olleet testin kohteena. VTT vahvisti kapasiteetin ja latauskäyttäytymisen, ei koko teknologiapakettia.

AInakin Donut Labin markkinointi on tehokasta. Ja menee monen ihon alle. Esimerkiksi ElectronicDesign-lehti äityi jo kutsumaan VTT:tä "väitetysti riippumattomaksi" ja että koko asia haisee lipeäkalalle.