Rohde & Schwarz laajentaa CMX500-radiotesterinsä kattamaan kaikki ei-maanpäälliset 5G-verkot. Yhtiön mukaan CMX500 on nyt ainoa yhden boksin ratkaisu, joka tukee kaikkia keskeisiä NTN-teknologioita: NR-NTN:ää, NB-NTN:ää sekä Direct-to-Cell-yhteyksiä. Laajennettu ratkaisu esitellään Mobile World Congress 2026 -messuilla Barcelonassa maaliskuussa.
NTN-verkot tuovat 5G-yhteydet satelliittien kautta alueille, joilla perinteistä maaverkon infrastruktuuria ei ole. Teknisesti satelliittiyhteydet ovat selvästi monimutkaisempia kuin maanpäälliset verkot. LEO-, MEO- ja GEO-satelliittien liike aiheuttaa doppler-siirtymiä, viivevaihtelua ja suurta polkuvaimennusta. Lisäksi NTN-verkot käyttävät usein FDD-dupleksia TDD:n sijaan.
Rohde & Schwarzin mukaan CMX500 mahdollistaa nyt sekä laite- että verkkotason testauksen samassa instrumentissa. Laitevalmistajille tarjolla on koko satelliittiverkon arkkitehtuurin emulointi, kun taas verkko-operaattorit voivat validoida gNB- ja 5G core -toimintoja standardinmukaisesti.
Uutta on myös Constellation Insight Tool -ohjelmisto, joka luo satelliittikonstellaatiosta reaaliaikaisen digitaalisen kaksosen. Työkalu visualisoi satelliittien liikkeen, hallitsee handover-tilanteita ja hyödyntää tarkkaa satelliittien sijaintidataa realistisen liikkuvuuden ja kanavavaikutusten simulointiin.
CMX500 tukee myös Direct-to-Cell-skenaarioita. Yhtiö tarjoaa Python-pohjaisen testitapauspaketin esimerkiksi LTE DTC -liittymisen, A3-handoverin ja radio link failure -palautumisen testaukseen. AI-pohjainen ScriptAssist-työkalu nopeuttaa testiskriptien generointia ja instrumentin automaatiota.
Conformance-testauksessa Rohde & Schwarz kertoo tukevansa laajinta määrää 3GPP Release 17 -mukaisia NR-NTN-testitapauksia. Validointi kattaa protokollatason, radiotaajuustason ja radioresurssien hallinnan.