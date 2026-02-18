Taiwanilainen AAEON on julkistanut de next-RAP8-EZBOX -järjestelmän, jota yhtiö kutsuu maailman pienimmäksi 13. sukupolven Core-prosessoriin perustuvaksi sulautetuksi tietokoneeksi. Laite on suunnattu erityisesti teollisuusrobottien ja autonomisten järjestelmien keskusohjaimeksi.
Mitat ovat vain 95,5 × 69,5 × 42,5 millimetriä passiivijäähdytyksellä. Aktiivituulettimella korkeus kasvaa hieman. Käytännössä ohjain mahtuu robotin rungon sisään tai liikeakselin läheisyyteen ilman erillistä ohjauskaappia.
Suorituskyky perustuu Intel 13. sukupolven Core i7-1365UE -prosessoriin. Kyseessä on 10-ytiminen ja 12-säikeinen hybridiarkkitehtuuri, jonka TDP on 15 wattia. Grafiikkana toimii Iris Xe. Keskusmuistia on juotettuna 16 gigatavua LPDDR5x-tyyppisenä.
Pienestä koosta huolimatta liitäntöjä on teollisuuskäyttöön riittävästi. Laitteessa on kaksi Ethernet-porttia, joista toinen tukee 2,5 gigabitin nopeutta. Lisäksi tarjolla on kaksi USB 3.2 Gen 2 -porttia ja HDMI-ulostulo. Tallennus toteutetaan M.2 2280 M-Key -paikan kautta.
AAEON puhuu ratkaisusta nimellä ”Computer-in-Robot”. Termi kuvastaa muutosta arkkitehtuurissa. Perinteisesti robottisolussa laskenta on sijainnut erillisessä teollisuus-PC:ssä ohjauskaapissa. Nyt ohjain voidaan integroida suoraan robotin rakenteeseen. Tämä lyhentää kaapelointia, pienentää latenssia ja vapauttaa tilaa tuotantolinjalla.
Ratkaisu sopii erityisesti sovelluksiin, joissa robotti tekee paikallista konenäköä, sensorifuusiota tai reunalaskentaa ilman pilviyhteyttä. 15 watin tehonkulutus ja passiivijäähdytysvaihtoehto mahdollistavat asennuksen suljettuihin koteloihin.
Järjestelmä tukee Windows 10 -käyttöjärjestelmää sekä Ubuntu 22.04.3 -jakelua Linux 6.2 -ytimellä. Tuote on jo palkittu Taiwan Excellence Award -tunnustuksella, mikä kertoo valmistajan odotuksista erityisesti tilarajoitteisissa autonomisissa järjestelmissä.
Robotin ohjain ei siis enää vaadi erillistä kaappia. Se mahtuu nyt taskuun.