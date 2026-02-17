Ericsson, Leonardo-teollisuusryhmä ja Italian Navy ovat testanneet täysin itsenäistä 5G-verkkoa avomerellä. Kokeessa 5G-ydin ja radioverkko asennettiin suoraan laivaston aluksille, eikä yhteys ollut riippuvainen kaupallisesta operaattoriverkosta.
Koe toteutettiin Italian laivaston OPEX 2-25 -harjoituksessa Tarantonlahdella. Verkko rakennettiin maihinnousualus San Giorgion alukselle, joka toimi johtoaluksena. Toisella aluksella, monitoimitaistelualus Raimondo Montecuccolilla, käytettiin 5G-päätelaitteita.
Ratkaisu perustui 5G Standalone -arkkitehtuuriin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 5G-radioverkko ja 5G Core muodostivat suljetun kokonaisuuden, verkko toimi täysin erillään julkisista mobiiliverkoista, ja kaikki ohjaus ja dataliikenne pysyivät operatiivisessa hallinnassa
Kyse ei siis ollut satamayhteydestä tai tukiaseman jatkeesta, vaan alukselle asennetusta omasta mobiiliverkosta. Tällainen arkkitehtuuri mahdollistaa viiveherkät ja kriittiset sovellukset, kuten reaaliaikaisen tilannekuvan ja miehittämättömien järjestelmien ohjauksen.
Testissä siirrettiin sekä luokiteltua että luokittelematonta tietoa kahden aluksen välillä. Mukana oli taistelunjohtojärjestelmän tilannekuvaa sekä 12 miehittämättömän järjestelmän videostriimejä.
Tietoturvasta vastasi Leonardon NINE-salausratkaisu. 5G toimi siis korkean kaistan ja matalan viiveen kuljetusverkkona, kun taas varsinainen sotilasluokan kryptosuojaus toteutettiin erillisellä järjestelmällä.
Kokeessa validoitiin myös verkon suorituskyky ja häiriönsietokyky. Ericssonin mukaan yhtenäinen 5G-verkko voi optimoida spektrin käyttöä verrattuna useisiin erillisiin radiolinkkeihin, jotka toimivat osin lisensoimattomilla taajuuksilla.
Ericsson on jo aiemmin testannut 5G Standalone -verkkoa Italian laivaston tukikohdassa Naton kokeissa vuonna 2024. Nyt järjestelmä vietiin avomerelle todellisiin operatiivisiin olosuhteisiin.
Kuva: Italian laivasto