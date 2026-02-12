Kiina kiristää tahtia kiinteän elektrolyytin akuissa juuri kun suomalainen Donut Lab on vihjannut omasta akkuavauksestaan. China Automotive Technology and Research Center (CATARC) valmistelema GB/T-standardi Solid-State Batteries for Electric Vehicles – Part 1: Terminology and Classification on etenemässä hyväksyntävaiheeseen ja tarkoitus julkaista heinäkuussa 2026.
Aikataulu on kunnianhimoinen. Lausuntokierros päättyy helmikuun lopussa, verifiointitestit tehdään alkuvuoden aikana ja virallinen hyväksyntä on kaavailtu huhtikuulle. Standardi määrittelee selkeästi, mitä tarkoitetaan nestemäisellä, hybridi- eli puolikiinteällä ja täyskiinteällä akulla. Tämä on merkittävä askel, koska markkinassa terminologia on ollut kirjavaa ja osin markkinointivetoista.
Kiinalaisvalmistajat eivät odota standardin voimaantuloa kädet ristissä. Dongfeng Motor Corporation, GAC Group, BYD ja Geely ovat jo aloittaneet pieneräiset ajoneuvotestit täyskiinteillä akuilla. Massatuotannon ja myynnin odotetaan käynnistyvän jo vuonna 2027.
Kiinteän elektrolyytin akkujen luvataan yltävän 300–500 Wh/kg energiatiheyteen. Se tarkoittaisi 30–100 prosentin parannusta toimintamatkaan samassa massa- ja tilavuusluokassa. Lisäksi rakenteesta poistuu nestemäinen elektrolyytti, mikä vähentää paloriskiä ja parantaa kylmäkäyttäytymistä.
Kansallinen standardi on tässä avain. Se mahdollistaa testausmenetelmien ja suorituskykymittareiden yhtenäistämisen ja nopeuttaa teollista skaalausta.
Donut Lab kertoo lisää ensi viikolla?
Samaan aikaan Donut Lab on vihjannut julkistavansa jotain merkittävää 20. helmikuuta. Yhtiö ei ole toistaiseksi avannut tarkemmin akkunsa kemiaa tai rakennetta. Energiatiheydestä ja rakenteellisesta integraatiosta on puhuttu, mutta yksityiskohdat puuttuvat.
Jos kiinalaiset etenevät kansallisen standardin tukemana kohti sarjatuotantoa jo ensi vuonna, paine kasvaa myös eurooppalaisille toimijoille. Pelkkä lupaus korkeasta energiatiheydestä ei riitä, jos kilpailija pystyy näyttämään sertifioidun, standardoidun ja tuotantokelpoisen ratkaisun.