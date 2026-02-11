Renesas Electronics laajentaa GaN-strategiaansa palvelinmarkkinaan. Yhtiö on solminut lisenssi- ja second source -sopimuksen Efficient Power Conversionin kanssa ja saa käyttöönsä matalajännitteisen eGaN-teknologian. Kohteena ovat erityisesti AI-palvelimien sisäiset DC–DC-muunnokset.
Kyse ei ole siitä, että Renesas alkaisi valmistaa palvelinvirtalähteitä. Yhtiö toimittaa puolijohdekomponentteja, ei valmiita räkki-PSU:ita. Uusi avaus koskee palvelimen sisäistä tehonmuuntoa, jossa 48 voltin jakelujännite muunnetaan 12 volttiin ja edelleen noin yhden voltin tasolle prosessori- ja kiihdytinpiirejä varten.
Juuri tässä vaiheessa tehotiheys ja hyötysuhde ratkaisevat. AI-kiihdyttimien virrat nousevat satoihin ampeereihin, ja jokainen häviöwatti muuttuu lämmöksi. Matalajännitteinen galliumnitridi mahdollistaa nopeamman kytkennän ja pienemmät kytkentähäviöt kuin perinteinen piipohjainen MOSFET. Samalla magneettikomponentit voivat pienentyä ja tehotiheys kasvaa.
EPC on tunnettu enhancement-mode GaN -ratkaisuistaan, jotka käyttäytyvät MOSFETin tavoin mutta tarjoavat korkeamman kytkentänopeuden ja paremman hyötysuhteen erityisesti 40–200 voltin alueella. Tämä on juuri se jänniteikkuna, jota tarvitaan palvelinten 48V–12V–1V -tehoarkkitehtuureissa.
Renesas on viime vuosina rakentanut määrätietoisesti tehopuolen tarjontaansa. Se on vahva mikro-ohjaimissa ja analogiaratkaisuissa, ja Transphorm-yrityskaupan myötä yhtiö sai portfolioonsa korkean jännitteen GaN-ratkaisut. EPC-yhteistyö täydentää kokonaisuutta matalajännitteisellä GaN-alueella, joka on AI-palvelimien nopeimmin kasvava tehosegmentti.
Sopimukseen kuuluu myös second source -järjestely useille jo massatuotannossa oleville EPC:n komponenteille. Tämä parantaa toimitusvarmuutta aikana, jolloin datakeskusten tehonhallintaratkaisujen kysyntä kasvaa nopeasti.