Nokia ja Telefónica testaavat tekoälyagenttien käyttöä televerkkojen rajapintojen hyödyntämisen helpottamiseksi. Tavoitteena on nopeuttaa niin sanottujen Network API -rajapintojen käyttöönottoa ja tehdä niistä kehittäjille helpommin lähestyttäviä.
Yhteistyö liittyy GSMA Open Gateway -hankkeeseen, jossa operaattorit avaavat verkkojensa toimintoja ohjelmoitaviksi rajapinnoiksi. Nokia ja Telefónica tutkivat, miten agenttipohjainen tekoäly voisi toimia välikerroksena sovellusten ja verkon välillä.
Käytännössä tekoälyagentti hoitaa rajapintojen löytämisen, yhdistelyn ja kutsumisen sovelluksen puolesta. Sen sijaan, että kehittäjä integroisi erikseen esimerkiksi SIM-vaihdon, laitteen vaihdon tai sijaintiin liittyvät API:t, agentti kokoaa tarvittavat verkon tiedot automaattisesti.
Ensimmäinen testikohde on pankkien petostorjunta. Laboratoriokokeessa tekoälyagentti hyödyntää operaattorin verkko-API:ita tunnistaakseen epäilyttäviä SIM- ja laitevaihtoja maksutapahtumien yhteydessä. Nokian Network Exposure Platform ja Network as Code -alustat toimivat rajapintojen hallinnan ja agenttien taustajärjestelmänä.
Operaattorien näkökulmasta agentit ovat keino madaltaa kehittäjäkynnystä ja tuotteistaa verkon ominaisuuksia uusiksi palveluiksi. Tekoäly ei ohjaa verkkoa itsenäisesti, vaan toimii operaattorin hallitsemana käyttöliittymänä verkon kyvykkyyksiin.
Nokian ja Telefónican mukaan agenttipohjainen malli voi nopeuttaa verkko-API-ekosysteemin kasvua ja luoda pohjaa uusille ansaintamalleille, joissa televerkkojen ominaisuuksia hyödynnetään osana laajempia tekoälypohjaisia palveluja.