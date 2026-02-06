Työpaikoilla yleistyvä tekoälyagenttien käyttö voi tuoda merkittäviä tietoturvariskejä, varoittaa kyberturvayritys Check Point Software. Viime viikkojen OpenClaw-keskustelu on tuonut esiin, miten itsenäisesti toimivat tekoälyagentit voivat koskettaa organisaation järjestelmiä samalla tavalla kuin oikeat työntekijät, ilman asianmukaisia hallinta- ja valvontamekanismeja.
Tekoälyagentit kuten OpenClaw ovat alkaneet levitä aluksi yksittäisten kehittäjien, analyytikkojen ja muiden ammattilaisten arkikäyttöön. Kun agentit pääsevät käsiksi yrityksen sähköposteihin, jaettuihin asemien tiedostoihin tai kehitysympäristöihin, ne eivät ole enää vain henkilökohtaisia kokeiluja, vaan osa organisaation hyökkäyspintaa.
Check Pointin mukaan tämä muutos on merkittävä siksi, että työntekijöiden käyttöön ottamat agentit voivat toimia täysin omilla valtuuksillaan. Perinteinen tarkastelu eli se, mitä tekoäly ”sanoo”, ei enää riitä. Varjossa toimivat tekoälyagentit voivat suorittaa komentoja, siirtää tietoa, asentaa lisäosia ja avata uusia pääsypolkuja ilman näkyvyyttä tai valvontaa.
Analyysin mukaan agentit voivat lisätä hyökkäyksen “räjähdysherkkyyttä”. Tällä Check Point tarkoittaa, että normaalina työnä vaikuttavat toiminnot saavat aikaan laajoja oikeuksia ja nopeita toimintoja. Perinteiset riskinhallintakeinot eivät yksin suojaa, jos agentti itsessään on integroitu syvälle yrityksen järjestelmiin.
Check Point korostaa, että organisaatioiden on tehtävä näkyväksi, mitä agentteja työntekijät käyttävät, mihin oikeuksiin ne pääsevät ja mitä ne todella tekevät. Huolellinen käyttöoikeuksien hallinta, vähimmän oikeuden periaatteen soveltaminen ja kolmannen osapuolen laajennusten riskien rajaaminen ovat keskeisiä toimenpiteitä.
Riskit eivät synny vain ilmeisistä haavoittuvuuksista. Tavalliset työvälineet kuten dokumentit, linkit ja datatiedostot voivat ohjata agentin toimintaa ja johtaa ei-toivottuihin seurauksiin ilman, että käyttäjä itse huomaa niiden vaikutusta.
Check Point muistuttaa, että tekoälyn agenttien käyttö yleistyy työn arjessa, haluttiin sitä tai ei. Turvallisuusjohtajien haasteena on rakentaa hallinta- ja valvontakerrokset nyt, ennen kuin ensimmäinen merkittävä tietoturvaloukkaus paljastaa aukot organisaation puolustuslinjassa.