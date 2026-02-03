Suomalainen Senop on saanut merkittävän tilauksen Ranskan puolustusvoimilta. Ranskan puolustusmateriaalihankinnoista vastaava virasto DGA on valinnut yhtiön AFCD TI -älytähtäinjärjestelmän maavoimien käyttöön.
Hankinta on tulosta useita vuosia kestäneestä kehitys- ja evaluointiohjelmasta. Senopin mukaan tilaus ajoittuu usealle vuodelle ja tuo yhtiölle työtä pitkälle tulevaisuuteen. Sopimuksen euromääräistä arvoa tai toimitusmääriä ei julkisteta.
Ranska on yksi Naton operatiivisesti kokeneimmista jäsenmaista. Senopin mukaan valinta toimii tärkeänä referenssinä liittokunnan sisällä ja tukee yhtiön asemaa eurooppalaisilla puolustusmarkkinoilla.
- DGA:n tekemä valinta osoittaa luottamusta tähtäinjärjestelmäämme ja siihen, että suomalainen tuotekehitys vastaa tiukkoihin eurooppalaisiin operatiivisiin ja teknisiin vaatimuksiin, sanoo Senop Oy:n toimitusjohtaja Aki Korhonen.
AFCD TI on lämpökameraan perustuva älytähtäin, joka toimii osana tulenhallintajärjestelmää. Toisin kuin perinteiset tähtäimet, järjestelmä mittaa etäisyyden, seuraa liikkuvaa maalia ja laskee automaattisesti ennakon. Tavoitteena on parantaa ensimmäisen laukauksen osumatodennäköisyyttä ja nopeuttaa tulenkäyttöä.
Järjestelmä on suunniteltu minimoimaan sotilaan kognitiivinen kuormitus. Käyttö perustuu kahteen painikkeeseen: laserpainikkeeseen ja nelisuuntaiseen ohjaimeen. Ase ja tulenhallintajärjestelmän sensorit syöttävät datan automaattisesti tähtäimelle.
AFCD TI tunnistaa ammustyypin ja sen lämpötilan suoraan aseesta. Järjestelmä tukee myös ammusten ohjelmointia, kuten AirBurst-toimintoa, ilman erillisiä työvaiheita.
– Käyttäjä voi keskittyä tehtävään eikä järjestelmän käyttöön. Tähtäin on yksinkertainen ja nopeasti opetettavissa, kertoo tuotepäällikkö Lasse Elomaa.
Älytähtäin voidaan integroida Saabin simulaattorijärjestelmiin. Se tukee videon tallennusta ja reaaliaikaista videovirtaa sekä päivä- että lämpökameroista. Tallennettua dataa voidaan hyödyntää koulutuksessa ja ampujien suorituskyvyn analysoinnissa.
AFCD TI on suunniteltu modulaariseksi. Rakenne mahdollistaa uusien komponenttien, alajärjestelmien ja ohjelmistojen päivityksen. Sama tähtäin tukee useita Saabin olalta ammuttavia asejärjestelmiä, mikä helpottaa käyttöönottoa Nato-maissa ja pienentää elinkaarikustannuksia.
Tilaus tukee myös Senopin kasvua Suomessa. Yhtiö investoi uusiin tuotantotiloihin Lievestuoreella. Noin 3000 neliömetrin tuotantolaitos kasvattaa kapasiteettia ja parantaa tuotannon tehokkuutta. Kokonaisinvestoinnin arvo on noin 10 miljoonaa euroa.
Senopin mukaan Ranskan hanke vahvistaa suomalaisen optroniikkaosaamisen asemaa Euroopassa ja avaa uusia mahdollisuuksia Nato-yhteistyössä.