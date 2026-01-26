OPINION

Reunatekoäly pakottaa muutoksiin kentällä

Vuosi 2026 muodostuu liikkuville kenttätiimeille käännekohdaksi. Kentällä käytettävä teknologia ei ole enää tukiroolissa, vaan keskeinen osa päätöksentekoa, tehokkuutta ja turvallisuutta. Reunatekoäly, luotettavat yhteydet ja laitetason tietoturva ovat siirtyneet nopeasti vapaaehtoisista valinnoista välttämättömyyksiksi, kirjoittaa Panasonic TOUGHBOOKin Euroopan johtaja Steven Vindevogel.

Keskeinen muutos liittyy siihen, missä tieto syntyy ja missä sitä käsitellään. Kun analytiikka ja tekoäly tuodaan suoraan laitteisiin, kenttätyöntekijä ei ole enää pelkkä tiedon kerääjä. Hänestä tulee aktiivinen toimija, joka saa päätöksenteon tueksi reaaliaikaista analyysiä suoraan CRM- ja ERP-järjestelmistä. Tämä näkyy huoltotöiden optimointina, vikojen ennakointina ja resurssien parempana kohdentamisena.

Reunatekoälyn merkitys korostuu myös tietoturvassa. Kun dataa ei tarvitse jatkuvasti siirtää pilveen, pysyy se paremmin organisaation omassa hallinnassa. Samalla vaatimukset itse laitteille kasvavat. Kentällä käytettävien päätelaitteiden on oltava suunniteltu tietoturva edellä, ei vain suojattuja ohjelmistotasolla, vaan myös laiteohjelmiston ja raudan tasolla.

Vaikka reunalla tapahtuva laskenta vähentää riippuvuutta jatkuvasta verkkoyhteydestä, yhteyksien rooli ei katoa. Päinvastoin. Luotettavat ja suojatut yhteydet ovat kenttätoiminnan perusta. Yksityiset 5G-verkot nousevat tässä keskiöön, koska ne tarjoavat ennustettavaa suorituskykyä ja mahdollistavat kriittisten sovellusten käytön myös vaativissa ympäristöissä.

Samalla muuttuu tapa, jolla teknologiaa hankitaan. Perinteinen malli, jossa laitteet ostetaan kerralla ja pidetään käytössä mahdollisimman pitkään, ei vastaa enää nopeasti kehittyvän teknologian rytmiin. Tilauspohjaiset OPEX-mallit ja elinkaaripalvelut yleistyvät, koska ne tuovat joustavuutta ja mahdollistavat jatkuvan päivittymisen ilman raskaita alkuinvestointeja.

Yhä useammin ratkaisevaksi tekijäksi nousee kumppani. Kenttätoiminnan kokonaisuus kattaa laitteet, ohjelmistot, yhteydet, ajoneuvointegraatiot ja jatkuvan tuen. Harva organisaatio pystyy hallitsemaan tätä kaikkea itse. Täyden palvelun liikkuvuuskumppani ei ole enää lisäpalvelu, vaan keskeinen osa toimintavarmuutta.

Viimeistään viime vuosien näkyvät kyberturvallisuustapaukset ovat osoittaneet, että kentällä käytettävät laitteet ovat yksi yritysten haavoittuvimmista lenkeistä. Suojaamattomat päätelaitteet voivat nopeasti muuttua riskiksi, joka heikentää tuottavuutta ja vaarantaa koko liiketoiminnan.

Vuonna 2026 menestyvät ne organisaatiot, jotka uskaltavat katsoa liikkuvuutta kokonaisuutena. Reunatekoäly, vakaat yhteydet, joustava hankinta ja vankka tietoturva eivät ole irrallisia teknisiä valintoja, vaan saman strategian osia. Kenttätyöstä on tullut älykästä, verkottunutta ja liiketoimintakriittistä. Siksi myös sitä tukevien ratkaisujen on oltava sen tasoisia.