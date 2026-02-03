Saksalainen Rohde & Schwarz laajentaa keskiluokan mittalaitetarjontaansa uudella FPL1044 -spektrianalysaattorilla. Laite ulottuu 44 gigahertsiin asti, ja on samalla ensimmäinen tämän hintaluokan analysaattori, joka yltää Ka-alueelle.
FPL1044 kattaa taajuusalueen 10 hertsistä 44 gigahertsiin. Malli on FPL-perheen ainoa, jossa on DC-kytkentä. Tämä mahdollistaa erittäin matalien taajuuksien analyysin ilman erillisiä lisälaitteita. Sama laite soveltuu siis sekä hitaiden että hyvin nopeiden signaalien tarkasteluun.
Uutuuden yhteydessä koko FPL-tuoteperhe saa uuden 40 megahertsin reaaliaikaisen spektrianalyysin option. Reaaliaikainen analyysi mahdollistaa lyhyiden ja satunnaisten häiriöiden havaitsemisen. Probability of Intercept -aika on parhaimmillaan 4,2 mikrosekuntia.
FPL1044:n tapauksessa reaaliaikainen analyysi toimii koko taajuusalueella aina 44 gigahertsiin saakka. Tämä tekee laitteesta poikkeuksellisen yhdistelmän suorituskykyä ja kustannustehokkuutta korkean taajuuden mittauksiin.
Taajuusalue 26,5–44 gigahertsiä on keskeinen ilmailu- ja puolustusteollisuudessa sekä tutkimuksessa. Sitä käytetään muun muassa tutka- ja satelliittijärjestelmissä, radiopaikannuksessa sekä radioastronomiassa. Myös Ka-alueen komponenttien tuotantotestaus on tyypillinen käyttökohde.
Fyysisesti FPL1044 noudattaa tuttua FPL-muotoilua. Laite on kompakti ja kevyt. Sisääntulona on 2,92 millimetrin liitin, joka soveltuu luotettaviin mittauksiin korkeilla taajuuksilla. Rohde & Schwarz asemoi uutuuden selvästi keskiluokkaan, mutta suorituskyky rikkoo perinteisiä hintaluokan rajoja.