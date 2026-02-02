IoT-laitteen virrankulutus ei määräydy vain käytetyn piirisarjan perusteella. Ratkaisevaa on se, miten modeemi ja koko laite on konfiguroitu firmware-tasolla. Sama LTE-M- tai NB-IoT-modeemi voi kuluttaa milliampeereja tai vain kymmeniä mikroampeereja pelkästään asetuksia muuttamalla.
Keskeisessä roolissa ovat virransäästötilat, kuten PSM ja eDRX, sekä niiden ajastimet. Oikein viritettynä ne mahdollistavat erittäin pitkän paristonkeston. Väärin asetettuina ne voivat sen sijaan lisätä ylimääräistä signalointia, herättelyä ja virrankulutusta, etenkin todellisessa operaattoriverkossa.
Erityisen suuri merkitys on sillä, käytetäänkö debug- vai tuotantofirmwarea. Kehitysvaiheessa tarpeelliset toiminnot, kuten UART-lokit, komentotulkki tai modeemin trace-tilat, jäävät helposti päälle. Ne voivat kasvattaa virrankulutusta satoja mikroampeereja ja tehdä laboratorioarvoista täysin epärealistisia lopullista tuotetta ajatellen.
Mittaukset osoittavat, että pelkkä UARTin jättäminen päälle voi moninkertaistaa unitilan virrankulutuksen. Kun debug-toiminnot poistetaan ja virransäästötilat asetetaan oikein, sama laite voi pudota milliampeeriluokasta muutamaan mikroampeeriin.
Johtopäätös on selvä. IoT-laitteen energiankulutusta ei määritä ensisijaisesti modeemi, vaan firmware, sen asetukset ja se, kuinka huolellisesti tuotantokokoonpano on tehty. Paristonkesto on mitattava aina tuotantoa vastaavalla ohjelmistolla ja todellisessa verkossa.
