AWS 20 vuotta: pilvitallennuksesta tekoälyn perustaksi

Amazon Web Services käynnisti pilviaikakauden 14. maaliskuuta 2006 julkaisemalla Amazon S3 -tallennuspalvelun. Se ratkaisi startupien keskeisen ongelman: dataa voitiin tallentaa ja jakaa ilman omia palvelimia ja suuria alkuinvestointeja.

S3:n merkitys näkyi heti. Varhaiset käyttäjät edustivat hyvin erilaisia tarpeita, mutta kaikilla oli sama haaste: datan määrä kasvoi nopeasti. FilmmakerLive tarvitsi tallennustilaa mediaprojekteille, CastingWords rakensi puheentunnistukseen pohjautuvaa palvelua ja Stardust@home jakoi valtavia kuvadatoja kymmenilletuhansille vapaaehtoisille. Pilvi mahdollisti tämän ilman omaa infrastruktuuria.

Kahdessa vuosikymmenessä mittakaava on muuttunut täysin. S3 on kasvanut noin petatavuluokasta satoihin eksatavuihin, objektien määrä on noussut yli 500 biljoonaan ja palvelu käsittelee yli 200 miljoonaa pyyntöä sekunnissa. Samalla tallennuksen hinta on laskenut noin 85 prosenttia. AWS on laajentunut yhdestä palvelusta yli 240 palvelun kokonaisuudeksi.

Suurin muutos ei kuitenkaan ole tekninen vaan rakenteellinen. Ennen pilveä yritysten piti ostaa kapasiteetti etukäteen ja arvioida tarpeensa. S3 teki infrastruktuurista käytännössä rajatonta ja käyttöperusteista. Tämä laski kynnystä rakentaa uusia digitaalisia palveluja.

Sama kehityskaari näkyy nyt tekoälyssä. Pilvi-infrastruktuuri, joka syntyi datan tallennusta varten, toimii nykyään suurten kielimallien ja AI-sovellusten perustana. Kehittäjien ei enää tarvitse rakentaa omaa infrastruktuuria, vaan he voivat keskittyä sovelluksiin.

Amazon S3:n 20 vuoden tarina osoittaa, että kun infrastruktuuri muuttuu halvaksi ja skaalautuvaksi, innovaatio kiihtyy. Ensin se vapautti datan. Nyt se tekee saman älylle.