Hollantilainen startup Qualinx tuo satelliittipaikannuksen teholuokkaan, joka mahdollistaa GNSS:n käytön myös kaikkein pienimmissä IoT-laitteissa. Yhtiön uusi QLX3Gx-piiri kuluttaa tehoa alle milliwatin, mikä avaa paikannuksen esimerkiksi antureihin, trackereihin ja puettaviin laitteisiin ilman merkittävää vaikutusta akunkestoon.
Ratkaisun ytimessä on Qualinxin kehittämä niin sanottu digitaalinen RF -arkkitehtuuri, jossa vastaanotettu radiosignaali digitalisoidaan suoraan matalakohinaisen vahvistimen jälkeen. Perinteinen analoginen signaaliketju, jossa signaalia muunnetaan alas useassa vaiheessa ennen digitalisointia, jää pois. Tämä yksinkertaistaa rakennetta ja ennen kaikkea pienentää tehonkulutusta merkittävästi.
Yhtiön mukaan piiri pystyy käsittelemään jopa 200 megahertsin kaistaa taajuusalueella 400 megahertsistä 2,5 gigahertsiin. Ratkaisu tukee useita satelliittijärjestelmiä, kuten GPS:ää ja Galileota, ja paikannus voidaan laskea suoraan piirillä ilman pilviyhteyttä.
Alhainen tehonkulutus on kriittinen erityisesti sovelluksissa, joissa laite toimii pienellä paristolla tai energian keruulla. Tällaisia ovat esimerkiksi omaisuuden seuranta, puettavat laitteet ja erilaiset infrastruktuuriin upotetut IoT-solmut, joissa paikannus on tähän asti ollut liian raskas toiminto.
Piiri sisältää myös tuen Galileon OSNMA-autentikoinnille, joka mahdollistaa satelliittisignaalin aitouden varmistamisen ja parantaa suojaa spoofing-hyökkäyksiä vastaan. Tämä on kasvava vaatimus erityisesti kriittisissä ja turvallisuusherkissä sovelluksissa.
QLX3Gx on valmistettu Globalfoundriesin Dresdenin tehtaalla 22 nanometrin FDSOI-prosessissa, joka tukee matalaa kohinaa ja energiatehokkuutta. Qualinx tähtää kaupalliseen tuotantoon vielä tämän vuoden aikana, ja yhtiöllä on jo asiakkaita odottamassa toimituksia.
Piiristä on tulossa useita versioita: yksi tarjoaa valmiin paikannusratkaisun (sijainti, nopeus ja aika), kun taas toinen antaa ulos raakadataa asiakkaille, jotka haluavat toteuttaa paikannusalgoritmit itse.