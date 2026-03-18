Nordic Semiconductor pyrkii ratkaisemaan yhden IoT-laitteiden suurimmista tulevista haasteista: pitkäaikaiset tietoturvapäivitykset. Yhtiö on tuonut nRF Cloud -palveluunsa uuden mallin, jossa laitteiden firmware-päivitysten hallinta ja jakelu voidaan hoitaa kertamaksulla koko laitteen elinkaaren ajan.
Taustalla vaikuttaa EU:n Cyber Resilience Act, joka velvoittaa laitevalmistajat tarjoamaan tietoturvapäivityksiä vuosien ajan tuotteiden markkinoille tuonnin jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että päivityksistä tulee pakollinen osa tuotteen elinkaarikustannuksia.
Nordicin ratkaisu ei itsessään tuota päivityksiä, vaan tarjoaa infrastruktuurin niiden jakeluun ja hallintaan. nRF Cloud -alusta sisältää valmiit työkalut turvallisiin OTA-päivityksiin (FOTA), laitehallintaan, päivitysten vaiheistukseen sekä auditointiin. Näin valmistajat voivat täyttää CRA:n vaatimukset ilman oman pilvi-infrastruktuurin rakentamista.
Keskeinen muutos on hinnoittelumalli. Perinteisesti OTA-ratkaisut perustuvat jatkuviin pilvikuluihin tai erikseen rakennettuun backendiin. Nordic korvaa tämän kertamaksulla, joka kattaa päivitysinfran käytön laitteen koko tuetun elinkaaren ajan. Hinnoittelu alkaa valmistajan mukaan noin yhdestä dollarista laitetta kohti volyymista riippuen.
Ratkaisu perustuu Memfault-yhtiön teknologiaan, jonka Nordic hankki vuonna 2025. Memfault on tunnettu IoT-laitteiden etähallinnan, virheiden analysoinnin ja OTA-päivitysten työkaluista, joita on käytetty jo miljoonissa laitteissa.
Nordic tarjoaa ratkaisua koko low-power IoT -portfoliolleen, mukaan lukien nRF52-, nRF53- ja nRF54-sarjan Bluetooth LE -piirit sekä nRF91-sarjan mobiiliyhteyksillä varustetut IoT-moduulit.
Uusi malli muuttaa erityisesti pienten ja keskisuurten laitevalmistajien asemaa. Sen sijaan, että yritysten pitäisi rakentaa ja ylläpitää oma päivitysinfrastruktuuri vuosiksi eteenpäin, ne voivat ulkoistaa tämän osan suoraan piirivalmistajan ekosysteemiin.
Samalla ratkaisu vahvistaa Nordicin asemaa kokonaisvaltaisena IoT-alustatoimittajana. Yhtiö ei enää myy pelkkää radiopiiriä, vaan käytännössä koko ketjun laitteesta pilveen – ja sitoo asiakkaan tähän ekosysteemiin koko tuotteen elinkaaren ajaksi.