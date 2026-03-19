Nordic Semiconductor on esitellyt uuden version akkujen tilan seurantaan tarkoitetusta ohjelmistostaan. Fuel Gauge v2.0 tuo aiemmin lähinnä älypuhelimista tutun akun kunnon analyysin nyt laajasti IoT-laitteisiin ilman erillistä mittauspiiriä.
Uusi ratkaisu laajentaa pelkän varaustason (State of Charge, SoC) seurannan huomattavasti pidemmälle. Se pystyy arvioimaan akun todellisen kunnon, seuraamaan sen kulumista ajan myötä ja ennustamaan, milloin akku on vaihdettava. Tämä on erityisen tärkeää sovelluksissa, joissa laitteita on kentällä suuria määriä ja huoltokäynnit ovat kalliita.
Teknisesti merkittävin muutos on, että Nordic ei käytä erillistä fuel gauge -piiriä. Ratkaisu perustuu nPM1300- ja nPM1304-virranhallintapiirien mittauksiin – jännitteeseen, virtaan ja lämpötilaan – sekä isäntäprosessorissa ajettavaan algoritmiin. Näin saavutetaan valmistajan mukaan erillistä mittapiiriä vastaava tarkkuus, mutta pienemmällä komponenttimäärällä, alhaisemmalla virrankulutuksella ja yksinkertaisemmalla rakenteella.
Versio 2.0 tuo mukanaan adaptiivisen mallin, joka vertaa akun alkuperäistä profiilia sen todelliseen käyttäytymiseen käytön aikana. Tämä parantaa tarkkuutta erityisesti pitkällä aikavälillä, kun akku vanhenee. Ratkaisu pystyy myös seuraamaan useita vaihdettavia akkuja erikseen, mikä on hyödyllistä esimerkiksi teollisissa ja ammattikäytön laitteissa.
Toinen keskeinen osa kokonaisuutta on pilviyhteys. Fuel Gauge v2.0 integroituu Nordicn nRF Cloud -palveluun, jota ajetaan Memfaultin analytiikan päällä. Laitteet voivat raportoida akun kuntoon liittyvää dataa suoraan pilveen ilman erillistä infrastruktuuria. Tämä mahdollistaa koko laitekannan akun kunnon seurannan, poikkeamien tunnistamisen ja latausstrategioiden optimoinnin todelliseen käyttödataan perustuen.
Ratkaisulla on myös selkeä linkki sääntelyyn. EU:n uusi akkuasetus edellyttää, että kannettavat akut ovat käyttäjän vaihdettavissa ja niiden kuntoa voidaan arvioida laitteen elinkaaren aikana. Nordicin ratkaisu tarjoaa valmistajille valmiin työkalun näiden vaatimusten täyttämiseen sekä tukee korjattavuutta ja pidempää käyttöikää.
Fuel Gauge v2.0 on parhaillaan beta-testauksessa asiakkaille, ja laajempi saatavuus on luvassa kesäkuussa 2026.