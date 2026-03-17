Yksi etuaste kaikille audiosignaaleille

Triad Semiconductor väittää ratkaisseensa yhden ammattiluokan audiolaitteiden sitkeimmistä suunnitteluongelmista. Yhtiön uusi TS5510 on analoginen etuaste (AFE) pystyy käsittelemään sekä mikrofonitasoiset että erittäin suuret linjatasoiset signaalit ilman ulkoista vaimennusta – eli ilman perinteistä tuloon lisättävää vastusverkkoa, jolla signaalia on tähän asti pienennetty ennen etuastetta.

Perinteisessä audioketjussa etuaste optimoidaan pienille signaaleille. Kun samaan tuloon syötetään voimakas linjatasoinen signaali, se yliohjautuu helposti. Ratkaisu on ollut lisätä tuloon vaimennus, tyypillisesti -20 tai -30 desibelin tasolle, mikä tuo mukanaan lisäkomponentteja, kohinaa ja suunnittelukompleksisuutta. Triadin mukaan TS5510 poistaa tämän tarpeen kokonaan.

Piiri perustuu yhtiön kehittämään current-conveyor -arkkitehtuuriin, jonka avulla etuaste kykenee käsittelemään poikkeuksellisen laajan signaalialueen yhdellä ja samalla tulorakenteella. TS5510:n ilmoitettu Total Input Capture Range on 156 desibeliä. Tämä kattaa käytännössä koko audiosignaalien skaalan aina erittäin heikosta mikrofonitasosta jopa +28 dBu linjatasoon asti.

Samalla piiri lupaa säilyttää hyvän kohinatason. Equivalent Input Noise on -128 dBu ja yhteismuotohäiriön vaimennus (CMRR) ylittää 90 desibeliä. Vahvistusta ja vaimennusta voidaan säätää yhden desibelin askelin, mikä mahdollistaa tarkemman gain-rakenteen ilman erillisiä kytkentöjä.

Käytännössä ratkaisu yksinkertaistaa audiolaitteiden suunnittelua. Kun erillistä ulkoista vaimennusta ei tarvita, voidaan vähentää releitä, FET-kytkimiä ja passiivikomponentteja. Tämä pienentää piirilevyn kokoa, laskee kustannuksia ja poistaa yhden yleisen virhelähteen – väärin asetetun tulovaimennuksen.

Triadin mukaan TS5510 on ensimmäinen “universaali” audioetuaste, joka pystyy käsittelemään koko signaalialueen ilman erillisiä tulokonfiguraatioita. Vaikka markkinoilla on aiemminkin nähty laajan dynamiikan etuasteita, ne ovat tyypillisesti vaatineet ulkoista vaimennusta suurille signaaleille tai erilliset signaalipolut mikrofonille ja linjatasolle.

TS5510 on nyt saatavilla tuotantovolyymiin Avnetin ja DigiKeyn kautta, ja arviointikortit ovat saatavilla Avnetilta. Triad pyrkii ratkaisulla asemoitumaan vahvemmin pro-audio- ja prosumer-markkinoille hyödyntämällä analogisten ASIC-piirien osaamistaan valmiissa standardituotteissa.