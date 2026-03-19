Autoteollisuuden tutka on ottamassa selkeän harppauksen kohti “näkevää” anturia. NXP Semiconductorsin uusi kolmannen sukupolven tutkalähetin-vastaanotin TEF8388 nostaa tutkan resoluution tasolle, jolla se alkaa erottaa ympäristöä aiempaa huomattavasti tarkemmin. Tutka lähestyy jo kameran kykyjä.
Uutuus perustuu 8 lähetin- ja 8 vastaanotinkanavan (8T8R) integraatioon yhdelle RFCMOS-piille. Kun tällaisia piirejä yhdistetään, järjestelmä voidaan skaalata jopa 32T32R-konfiguraatioihin, mikä mahdollistaa satojen virtuaalisten antennikanavien kuvantavan tutkan. Käytännössä tämä tarkoittaa tarkempaa kulmaresoluutiota ja parempaa kykyä erottaa kohteita toisistaan.
Tähän asti tutka on toiminut lähinnä tukisensorina: se mittaa etäisyyttä ja nopeutta, mutta varsinainen “näkeminen” on jäänyt kameroille. NXP:n piiri muuttaa asetelman. Uuden sukupolven tutka pystyy muodostamaan ympäristöstä huomattavasti rikkaamman kuvan ja toimii luotettavasti myös sateessa, lumessa ja pimeässä eli olosuhteissa, joissa kamerat ja lidar voivat kärsiä.
Merkittävä parannus liittyy myös energiatehokkuuteen. NXP:n mukaan uusi 8T8R-piiri yltää suorituskykyyn, joka on aiemmin vaatinut useita erillisiä komponentteja, mutta tehonkulutus pysyy samalla tasolla kuin huomattavasti yksinkertaisemmissa 3T4R-ratkaisuissa. Samalla ulkoisten komponenttien tarve vähenee, mikä laskee järjestelmän kustannuksia.
Tutkapiiri on suunniteltu toimimaan yhdessä NXP:n S32R4-sarjan tutkaprosessorien kanssa. Yhdistelmä muodostaa skaalautuvan alustan, jolla autonvalmistajat voivat rakentaa erilaisia tutkajärjestelmiä eri hintaluokkiin ja käyttötarkoituksiin.
Ensimmäinen sarjatuotantoon menevä järjestelmä on jo työn alla. FORVIA HELLA hyödyntää uutta tutkaa seuraavan sukupolven sensoreissaan, ja ensimmäisten autojen odotetaan tulevan tuotantoon vuoden 2028 tienoilla.