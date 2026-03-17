Pelkkä tekoäly ei riitä humanoidirobottiin

Humanoidirobottien kehityksessä huomio kohdistuu usein tekoälyyn, mutta käytännössä suurin haaste on muualla: robotin kehon reaaliaikaisessa ohjauksessa ja datansiirrossa. NXP Semiconductorsin ja NVIDIAn uusi yhteistyö pyrkii ratkaisemaan juuri tätä ongelmaa.

Yhtiöt ovat esitelleet ratkaisuja, joissa tekoäly ja fyysinen robotiikka sidotaan yhteen yhtenäiseksi arkkitehtuuriksi. NVIDIA tuo kokonaisuuteen raskaan AI-laskennan ja robottien “aivot”, kun taas NXP keskittyy siihen, miten data liikkuu luotettavasti ja viiveettä robotin kehon eri osien välillä.

Keskeinen haaste humanoidiroboteissa on synkronointi. Sensorit tuottavat jatkuvasti suuria datamääriä, jotka pitää käsitellä ja muuntaa liikkeiksi lähes ilman viivettä. Jos viive kasvaa liikaa, liike muuttuu epätarkaksi tai jopa vaaralliseksi.

NXP:n ratkaisu perustuu vahvaan reaaliaikaosaamiseen, joka on peräisin autoteollisuudesta. Yhtiö yhdistää sovellusprosessorit, mikro-ohjaimet ja ajoneuvoverkoista tutut deterministiset verkkoteknologiat, kuten TSN:n ja EtherCATin, yhdeksi kokonaisuudeksi. Näin robotin eri osat – anturit, prosessorit ja moottoriohjaus – voidaan pitää tarkasti synkronoituna.

Uudessa arkkitehtuurissa sensoridata kulkee nopeasti robotin “aivoihin”, joissa tekoäly tekee päätökset, ja takaisin moottoriohjaukseen. Tätä varten NXP integroi ratkaisuunsa NVIDIA Holoscan Sensor Bridge -teknologian, joka muodostaa suoran ja matalaviiveisen datayhteyden kehon ja keskuslaskennan välille.

Ensimmäiset ratkaisut sisältävät konenäköön tarkoitetun i.MX 95 -prosessorin sekä moottoriohjaukseen rakennetun i.MX RT1180 -mikro-ohjainketjun. Kokonaisuutta hallitsee S32J-kytkin, joka yhdistää robotin sisäisen verkon ja huolehtii deterministisestä tiedonsiirrosta.

Yhteistyön tavoite on selkeä: rakentaa skaalautuva perusarkkitehtuuri humanoidiroboteille. Samalla NXP pyrkii asemoitumaan robottien “kehon elektroniikan” toimittajaksi – rooliin, joka vastaa pitkälti sen asemaa autoteollisuudessa.

Ratkaisut tulevat saataville vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla.