Optisten yhteyksien kapasiteettipaine kasvaa nopeasti tekoälyn ja pilvipalvelujen myötä, ja perinteinen yksiydinkuitu alkaa lähestyä fyysisiä rajojaan. Yksi lupaavimmista ratkaisuista on moniydinkuitu, jossa useita optisia siirtokanavia kulkee saman kuidun sisällä. Nyt kehitys ottaa käytännön askeleen eteenpäin, kun Anritsu tuo markkinoille ensimmäisen kaupallisen mittalaitteen, joka on suunniteltu nimenomaan moniydinkuitujen testaamiseen yhdellä instrumentilla.
Anritsun uusi MT9100A perustuu Tohokun yliopistossa kehitettyyn monikanavaiseen OTDR-menetelmään, jossa useita mittauskanavia synkronoidaan samanaikaisesti. Ratkaisun keskeinen etu on se, että yhdellä laitteella voidaan mitata samanaikaisesti kaikki moniydinkuidun keskeiset laatumetrit: siirtohäviö, paluuhäviö sekä ytimien välinen häiriö eli crosstalk.
Teknologisesti kyse ei ole täysin uudesta mittausperiaatteesta, vaan enemmänkin tutkimuksesta tutun menetelmän tuotteistamisesta. Moniydinkuitujen mittausta on tehty laboratorioissa jo yli vuosikymmen, mutta nyt ratkaisu on paketoitu käytännön työkaluksi tuotekehitykseen, valmistukseen ja kenttäasennuksiin.
Yksi merkittävä parannus on crosstalkin spatiaalinen analyysi. Laite pystyy näyttämään, missä kohdassa kuitua ytimien välinen häiriö kasvaa ja kuinka paljon. Tämä on kriittistä erityisesti asennusvaiheessa, jossa pienetkin mekaaniset muutokset voivat lisätä ytimien välistä kytkeytymistä.
Toinen käytännön etu on yksipäämittaus. Perinteisesti kuitumittauksissa tarvitaan pääsy molempiin kuitupäihin, mutta MT9100A mahdollistaa mittaukset yhdestä päästä. Tämä vähentää merkittävästi työmäärää erityisesti pitkissä yhteyksissä, kuten datakeskusten tai runkoverkkojen asennuksissa.
Lisäksi laite mittaa jopa neljää ydintä samanaikaisesti ilman uudelleenkytkentää. Tämä nopeuttaa testausprosessia verrattuna perinteisiin menetelmiin, joissa mittaukset tehdään yksi ydin kerrallaan.
Anritsun ratkaisu heijastaa laajempaa muutosta optisessa infrastruktuurissa. Moniydinkuitu on siirtymässä tutkimusvaiheesta kohti käytännön käyttöönottoa, ja samalla syntyy tarve uusille mittaus- ja validointityökaluille. MT9100A on ensimmäisiä merkkejä siitä, että teknologia on kypsymässä tuotantoon.
Kun tekoälyklusterit ja hyperskaalereiden datakeskukset kasvattavat kapasiteettivaatimuksiaan, pelkkä kuitujen määrän lisääminen ei enää riitä. Moniydinkuitu tarjoaa keinon kasvattaa siirtokapasiteettia ilman, että fyysinen infrastruktuuri moninkertaistuu – ja nyt sille alkaa löytyä myös tarvittavat mittalaitteet.