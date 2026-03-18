Legrand ja Schneider Electric ovat demonstroineet ensimmäistä kertaa Wirepasin kehittämään NR+-teknologiaan perustuvaa monitoimittajaverkkoa rakennusautomaatiossa. Sveitsin Bernissä esitelty ratkaisu osoittaa, että eri valmistajien laitteet voivat toimia saumattomasti samassa langattomassa verkossa.
Kyseessä on merkittävä askel DECT-2020 NR -standardiin pohjautuvan NR+:n kehityksessä. Aiemmin teknologia on ollut pitkälti määrittelyjen ja yksittäisten toimittajien ratkaisujen varassa, mutta nyt sen yhteentoimivuus on osoitettu käytännössä.
Demossa yhdistettiin noin 80 laitetta samaan NR+-verkkoon. Mukana oli tuotteita useilta valmistajilta, ja verkko perustui tuotantovalmiisiin ratkaisuihin, joita toimittavat muun muassa Nordic Semiconductor ja Wirepas. Tavoitteena oli osoittaa, että NR+ pystyy yhdistämään suuren määrän laitteita, säilyttäen samalla korkean tiedonsiirtonopeuden ja matalan viiveen.
NR+ eroaa perinteisistä IoT-ratkaisuista yhdistämällä pitkän kantaman, korkean laitetiheyden ja lisenssivapaan taajuusalueen käytön. Se toimii 1,9 gigahertsin DECT-taajuusalueella, eikä vaadi mobiilioperaattoria tai lisenssimaksuja. Tämä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon erityisesti rakennusautomaatiossa, jossa verkkojen on toimittava luotettavasti ja pitkällä aikavälillä.
Rakennusautomaatio on ollut perinteisesti hajautunut useisiin rinnakkaisiin teknologioihin, kuten Zigbee-, Thread- ja Wi-Fi-ratkaisuihin, joiden yhteensovittaminen voi olla työlästä. NR+ pyrkii ratkaisemaan tämän tarjoamalla yhden avoimen radioalustan, jonka päälle eri valmistajien sovellukset voidaan rakentaa.
DECT Forum perusti NR+ Building Interest Group -ryhmän vuonna 2024 edistämään teknologian käyttöönottoa älyrakennuksissa. Ryhmän tavoitteena on luoda avoin ekosysteemi, joka tukee pitkäikäisiä ja standardoituja ratkaisuja rakennusten ohjaukseen, valvontaan ja automaatioon.
Vaikka ekosysteemi on vielä varhaisessa vaiheessa, demo osoittaa, että NR+ on siirtymässä määrittelyistä käytännön toteutuksiin. Seuraava askel on laajentaa laite- ja piiritarjontaa sekä kasvattaa valmistajien määrää, jotta teknologia voi kilpailla laajemmin muiden langattomien IoT-ratkaisujen kanssa.