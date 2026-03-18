Samsungin kunnianhimoisin taittuvanäyttöinen puhelin jäi lyhytikäiseksi kokeiluksi. Bloombergin mukaan yhtiö lopettaa Galaxy Z TriFoldin myynnin vain kolme kuukautta julkaisun jälkeen, kun komponenttikustannukset söivät laitteen katteet lähes olemattomiin.
TriFold oli alusta asti poikkeuksellinen tuote. Samsung ei tuonut sitä laajaan jakeluun, vaan myi laitetta pieninä erinä omien kanaviensa kautta. Ensimmäiset erät, yhteensä vain muutamia tuhansia kappaleita, myytiin nopeasti loppuun, mutta laitetta ei käytännössä nähty mediassa eikä sitä tuotettu massamarkkinoille.
Taustalla ei siis ollut kysynnän puute vaan taloudellinen realiteetti. Erityisesti DRAM- ja NAND-muistien kallistuminen on nostanut huippuluokan älypuhelinten kustannuksia nopeasti. Kun samaan laitteeseen yhdistetään kolmen näytön rakenne, monimutkainen saranamekaniikka ja uudet materiaaliratkaisut, kokonaisuus muuttuu vaikeasti kannattavaksi – jopa lähes 3000 dollarin hinnalla.
TriFold oli teknisesti yksi Samsungin edistyneimmistä mobiililaitteista. Kolmesti taittuva rakenne avautui noin 10-tuumaiseksi näytöksi, ja kahden saranan synkronoitu toiminta vaati täysin uudenlaista mekaniikkaa. Rakenteessa käytettiin titaanivahvistuksia, uusia komposiittimateriaaleja sekä näyttöpinoa, joka kestää kaksinkertaisen taiton. Jokainen laite myös mitattiin tuotannossa poikkeuksellisen tarkasti kuvantamalla ja laserskannaamalla.
Juuri tämä tekninen kunnianhimo näyttää kuitenkin muodostuneen ongelmaksi. Monimutkainen rakenne heikentää valmistussaantoa ja nostaa yksikkökustannuksia, eikä skaalaetuja synny, jos tuotantomäärät pysyvät pieninä.
TriFoldin kohtalo kertoo laajemmasta muutoksesta mobiililaitteiden kehityksessä. Taittuvien näyttöjen haaste ei ole enää pelkästään mekaniikassa, vaan yhä enemmän komponenttitaloudessa. Erityisesti tekoälyominaisuuksien yleistyminen kasvattaa muistien ja muiden kriittisten komponenttien kysyntää, mikä heijastuu suoraan laitteiden kustannuksiin.
Vaikka TriFold myytiin nopeasti loppuun ja jopa jälkimarkkinoilla korkeaan hintaan, se jäi lopulta teknologiademoksi. Se osoittaa, että kaikkein kunnianhimoisimmat laitekonseptit eivät vielä skaalaudu kannattavaksi liiketoiminnaksi – ainakaan nykyisellä komponenttihintojen tasolla.