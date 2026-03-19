Sveitsiläisen Protonin tilaama tutkimus nostaa esiin merkittäviä puutteita suomalaisten kansanedustajien kyberhygieniassa. Virallisia @eduskunta.fi-sähköpostiosoitteita on käytetty laajasti kolmannen osapuolen palveluissa, ja seurauksena lähes puolen kansanedustajista tiedot ovat päätyneet tietovuotoihin.

Brittiläinen komponenttijakelija Anglia Components kertoo laajentaneensa yhteistyötään Digi International -yhtiön kanssa Pohjoismaihin ja Baltiaan. Yhtiön mukaan tavoitteena on kasvattaa erityisesti IoT- ja M2M-ratkaisujen kysyntää alueella.

Autoteollisuuden tutka on ottamassa selkeän harppauksen kohti “näkevää” anturia. NXP Semiconductorsin uusi kolmannen sukupolven tutkalähetin-vastaanotin TEF8388 nostaa tutkan resoluution tasolle, jolla se alkaa erottaa ympäristöä aiempaa huomattavasti tarkemmin. Tutka lähestyy jo kameran kykyjä.

Hollantilainen startup Qualinx tuo satelliittipaikannuksen teholuokkaan, joka mahdollistaa GNSS:n käytön myös kaikkein pienimmissä IoT-laitteissa. Yhtiön uusi QLX3Gx-piiri kuluttaa tehoa alle milliwatin, mikä avaa paikannuksen esimerkiksi antureihin, trackereihin ja puettaviin laitteisiin ilman merkittävää vaikutusta akunkestoon.

Panasonic on tuonut markkinoille uuden Toughbook 56 -kannettavan, joka yhdistää lujatekoisen rakenteen, reunalaskennan ja poikkeuksellisen laajan liitettävyyden. Laite on suunnattu erityisesti puolustuksen, viranomaisten, teollisuuden ja kriittisen infrastruktuurin kenttäkäyttöön, jossa yhteydet eivät ole aina luotettavia.

Nordic Semiconductor on esitellyt uuden version akkujen tilan seurantaan tarkoitetusta ohjelmistostaan. Fuel Gauge v2.0 tuo aiemmin lähinnä älypuhelimista tutun akun kunnon analyysin nyt laajasti IoT-laitteisiin ilman erillistä mittauspiiriä.

Legrand ja Schneider Electric ovat demonstroineet ensimmäistä kertaa Wirepasin kehittämään NR+-teknologiaan perustuvaa monitoimittajaverkkoa rakennusautomaatiossa. Sveitsin Bernissä esitelty ratkaisu osoittaa, että eri valmistajien laitteet voivat toimia saumattomasti samassa langattomassa verkossa.

Nordic Semiconductor pyrkii ratkaisemaan yhden IoT-laitteiden suurimmista tulevista haasteista: pitkäaikaiset tietoturvapäivitykset. Yhtiö on tuonut nRF Cloud -palveluunsa uuden mallin, jossa laitteiden firmware-päivitysten hallinta ja jakelu voidaan hoitaa kertamaksulla koko laitteen elinkaaren ajan.

IBM on julkaissut uuden referenssiarkkitehtuurin, joka määrittelee, miten kvanttitietokoneet integroidaan osaksi perinteisiä supertietokoneympäristöjä. Yhtiön mukaan kvanttilaskennan todellinen hyöty syntyy vasta, kun kvanttiprosessorit kytketään tiiviisti osaksi HPC-infrastruktuuria.

Optisten yhteyksien kapasiteettipaine kasvaa nopeasti tekoälyn ja pilvipalvelujen myötä, ja perinteinen yksiydinkuitu alkaa lähestyä fyysisiä rajojaan. Yksi lupaavimmista ratkaisuista on moniydinkuitu, jossa useita optisia siirtokanavia kulkee saman kuidun sisällä. Nyt kehitys ottaa käytännön askeleen eteenpäin, kun Anritsu tuo markkinoille ensimmäisen kaupallisen mittalaitteen, joka on suunniteltu nimenomaan moniydinkuitujen testaamiseen yhdellä instrumentilla.

Samsungin kunnianhimoisin taittuvanäyttöinen puhelin jäi lyhytikäiseksi kokeiluksi. Bloombergin mukaan yhtiö lopettaa Galaxy Z TriFoldin myynnin vain kolme kuukautta julkaisun jälkeen, kun komponenttikustannukset söivät laitteen katteet lähes olemattomiin.

STMicroelectronics ja Leopard Imaging ovat esitelleet robotiikkaan suunnatun multimodaalisen näkömoduulin, joka yhdistää kuvantamisen, 3D-etäisyysmittauksen ja liikkeentunnistuksen samaan kokonaisuuteen. Ratkaisu on suunniteltu erityisesti humanoidiroboteille ja muille edistyneille robottijärjestelmille, joissa koko, virrankulutus ja integraation monimutkaisuus ovat kriittisiä tekijöitä.

Tekoälyn nopea yleistyminen ei näy kyberturvassa pelkästään uusina uhkina, vaan ennen kaikkea kasvavana työmääränä. Analyytikkoyhtiö Gartner ennustaa, että vuoteen 2028 mennessä jopa puolet yritysten tietoturvapoikkeamien selvitystyöstä kohdistuu tekoälysovelluksiin liittyviin tapauksiin.

AI-palvelimissa huomio kohdistuu yleensä grafiikkasuorittimiin ja massiivisiin tallennusratkaisuihin. Silicon Motionin uusi SM8008-ohjain kohdistuu kuitenkin paljon vaatimattomampaan mutta kaikkialla läsnä olevaan komponenttiin: palvelimen käynnistyslevyyn. Kun tällaisia levyjä on datakeskuksissa satojatuhansia, pienikin tehonsäästö alkaa näkyä sähkölaskussa.

Ruotsalaisen Mikrodustin AtoMik-testausalusta tulee Suomen markkinoille Nohau Solutionsin kautta. Kyse on viime vuonna lanseeratusta alustasta, joka tuo mukanaan muutoksen koko testausmalliin.

Amazon Web Services käynnisti pilviaikakauden 14. maaliskuuta 2006 julkaisemalla Amazon S3 -tallennuspalvelun. Se ratkaisi startupien keskeisen ongelman: dataa voitiin tallentaa ja jakaa ilman omia palvelimia ja suuria alkuinvestointeja.

Triad Semiconductor väittää ratkaisseensa yhden ammattiluokan audiolaitteiden sitkeimmistä suunnitteluongelmista. Yhtiön uusi TS5510 on analoginen etuaste (AFE) pystyy käsittelemään sekä mikrofonitasoiset että erittäin suuret linjatasoiset signaalit ilman ulkoista vaimennusta – eli ilman perinteistä tuloon lisättävää vastusverkkoa, jolla signaalia on tähän asti pienennetty ennen etuastetta.

Humanoidirobottien kehityksessä huomio kohdistuu usein tekoälyyn, mutta käytännössä suurin haaste on muualla: robotin kehon reaaliaikaisessa ohjauksessa ja datansiirrossa. NXP Semiconductorsin ja NVIDIAn uusi yhteistyö pyrkii ratkaisemaan juuri tätä ongelmaa.

Donut Labin VTT-testeistä on jo tullut akkutekniikkaa seuraavien lempiajanvietettä. Tänään yhtiö ei esitellyt uusia testituloksia, vaan demosi sähkömoottoripyörän akun nopeaa latausta. Prätkän akkuna oli Donut Labin kiinteän elektrolyytin 18 kilowattitunnin akku, kertoi toimitusjohtaja Marko Lehtimäki.

Dell Technologies on esitellyt uuden PowerEdge XR9700 -palvelimen, joka on suunniteltu erityisesti mobiiliverkon tukiasemien yhteyteen. Kyseessä on säänkestävä ja nestejäähdytteinen x86-palvelin, jonka avulla operaattorit voivat tuoda kantataajuuslaskentaa ja tekoälysovelluksia suoraan verkon reunalle.