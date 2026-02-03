Kontron tuo integroidun tekoälykiihdytyksen iMTX-emolevylle

Kontron tuo teolliseen iMTX-kokoluokkaan uudenlaisen lähestymistavan tekoälylaskentaan. Yhtiön esittelemä K4131-Px-emolevy perustuu AMDn Ryzen AI Embedded P100 -prosessorisarjaan ja tuo AI-kiihdytyksen suoraan emolevylle ilman erillisiä lisäkortteja.

Kyse on merkittävästä muutoksesta iMTX-luokan järjestelmissä. Aiemmin tekoälylaskenta on toteutettu tyypillisesti erillisellä PCIe-näytönohjaimella, FPGA-kortilla tai M.2-liitäntäisellä AI-kiihdyttimellä. Ratkaisut ovat toimineet, mutta ne ovat lisänneet järjestelmien kokoa, tehonkulutusta ja jäähdytystarvetta. AI ei ole ollut osa perusarkkitehtuuria, vaan erillinen laajennus.

K4131-Px muuttaa asetelmaa. AMD Ryzen AI Embedded P100 -piirit yhdistävät x86-CPU-ytimet, tehokkaan RDNA-grafiikan ja erillisen NPU-tekoälykiihdyttimen samaan prosessoripakettiin. AI-inferenssi voidaan tehdä suoraan reunalaitteessa ilman pilviyhteyttä tai ulkoista kiihdytintä, mikä pienentää latenssia ja parantaa energiatehokkuutta.

Teollisissa iMTX-järjestelmissä tämä on tärkeää erityisesti konevision, videon analytiikan, HMI-ratkaisujen ja automaation kannalta. Aiemmin vastaava suorituskyky on edellyttänyt joko täysikokoista PC-järjestelmää tai erillistä GPU-korttia, mikä ei aina sovi kompakteihin ja suljettuihin teollisiin asennuksiin.

Kontronin emolevy tukee jopa neljää DisplayPort-näyttöä sekä LVDS- ja eDP-liitäntöjä, mikä korostaa sen roolia moninäyttöisissä käyttöliittymä- ja visualisointisovelluksissa. Lisäksi tarjolla on useita M.2-paikkoja tallennukselle ja langattomille tai 5G-ratkaisuille sekä perinteisiä COM-portteja kenttälaitteiden liittämiseen.

Uusi emolevy kuvastaa laajempaa muutosta sulautetussa laskennassa. Tekoäly ei ole enää iMTX-alustoilla erillinen lisäominaisuus, vaan osa prosessorin ydintoiminnallisuutta. Tämä tuo AI-kyvykkyyden lähemmäs teollisia perusjärjestelmiä ja madaltaa kynnystä hyödyntää tekoälyä reunalaskennassa.