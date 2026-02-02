VTT johtaa uutta EU-rahoitteista SUPREME-hanketta, jossa kehitetään 200 kubitin 3D-integroitu suprajohtava kvanttimoduuli. Kyseessä on merkittävä askel kohti kvanttiteknologian teollista valmistusta Euroopassa.
Moduuli ei ole kaupallinen kvanttitietokone, vaan teknologinen demonstraattori. Sen avulla osoitetaan, että suprajohtavien kvanttisirujen valmistusprosessit ovat skaalautuvia, toistettavia ja riittävän vakaita teolliseen käyttöön.
SUPREME-hankkeen kokonaisbudjetti on noin 50 miljoonaa euroa. EU rahoittaa siitä 25 miljoonaa euroa Chips Joint Undertaking -ohjelman kautta, ja loput tulevat kansallisista lähteistä. Hankkeen ensimmäinen vaihe käynnistyy vuoden 2026 alussa ja kestää 3,5 vuotta.
Teknisesti hankkeessa kehitetään ja validoidaan kvanttivalmistuksen keskeisiä prosesseja. Näihin kuuluvat kulmahöyrystetyt ja etsatut liitokset, 3D-integraatio sekä erilaiset hybridiprosessit. Tavoitteena on saavuttaa teknologian valmiustaso TRL 6 ja valmistusvalmiustaso MRL 6.
Pilottilinja rakennetaan VTT:n Micronova-keskukseen Espoon Otaniemeen. Linja toimii avoimena eurooppalaisena infrastruktuurina, jota voivat hyödyntää suuret yritykset, pk-yritykset, startupit ja tutkimusorganisaatiot.
Yrityksille SUPREME tarjoaa käyttöön prosessisuunnittelupaketit (PDK) ja jaetut pilotointiajot. Erityisesti alkuvaiheen yrityksille malli alentaa kynnystä kvanttisirujen kehitykseen, kun kiekonvalmistuksen kustannukset jaetaan usean käyttäjän kesken.
Hankkeessa on mukana 23 toimijaa kahdeksasta EU-maasta. Suomesta mukana on VTT:n lisäksi muun muassa IQM Finland Oy. SUPREME tukee suoraan EU:n kvantti- ja sirustrategioita sekä pyrkimystä vahvistaa Euroopan teknologista omavaraisuutta kvanttiteknologioissa.