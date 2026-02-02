Wi-Fi 7 on leviämässä yritysverkoissa poikkeuksellisen kovaa vauhtia. Markkinatutkimusyhtiö Dell’Oro Group arvioi, että Wi-Fi 7:n käyttöönotto huipentuu vuonna 2029. Tahti on nopein sitten Wi-Fi 4 -standardin läpimurron vuonna 2013.
Yritykset ovat alkaneet investoida Wi-Fi 7 -verkkoihin jo vuodesta 2025 alkaen. Lähes kaikilla suurilla verkkolaitevalmistajilla on nyt täysi tuotevalikoima. Samalla hinnat ovat pysyneet yllättävän alhaisina, mikä on kiihdyttänyt kysyntää.
Teknisesti Wi-Fi 7 tuo selkeän loikan edelliseen sukupolveen verrattuna. Standardi tukee jopa 320 megahertsin kanavaleveyksiä, kun Wi-Fi 6E pysähtyi 160 megahertsiin. Tämä mahdollistaa huomattavasti suuremmat tiedonsiirtonopeudet.
Lisäksi Wi-Fi 7 hyödyntää 4K-QAM-modulaatiota, joka kasvattaa bittinopeutta noin 20 prosenttia verrattuna Wi-Fi 6:n 1024-QAM-tekniikkaan. Käytännössä tämä parantaa verkon kapasiteettia erityisesti ruuhkaisissa ympäristöissä.
Yksi merkittävimmistä uudistuksista on Multi-Link Operation (MLO). Sen ansiosta laite voi käyttää useita taajuusalueita samanaikaisesti, esimerkiksi 5 ja 6 gigahertsiä. Tämä vähentää viivettä ja parantaa yhteyden luotettavuutta.
Nopeasta kasvusta huolimatta markkinaan liittyy epävarmuuksia. Tekoälybuumi kuormittaa puolijohdeketjuja, ja WLAN-laitteissa käytettävien komponenttien saatavuus voi heiketä. Tämä saattaa näkyä toimitusaikojen heilahteluna ja hintapaineina.
Dell’Oron mukaan Wi-Fi 7:n kasvu jatkuu vielä usean vuoden ajan. Samalla katseet alkavat jo kääntyä Wi-Fi 8:aan. Ohjelmistojen ja hallintaratkaisujen merkitys kasvaa, ja markkina voi myös keskittyä yritysostojen myötä.