Auton ohjelmisto ei vaihdu yhdessä yössä. Mutta kun uusia toimintoja tehdään, yhä useammin kieli ei ole C tai C++. Se on Rust. Tätä kehitystä vauhdittaa nyt konkreettinen työkalu. HighTec EDV-Systeme julkaisi uuden Rust- ja C/C++-pohjaisen Arm-kehitysalustan, joka on sertifioitu autoteollisuuden tiukimpien turvallisuus- ja kyberturvastandardien mukaan.

Yhdysvalloissa Stanford Universityn fyysikot ovat kehittäneet sirukokoisen optisen vahvistimen, joka pystyy kasvattamaan valosignaalin voimakkuuden satakertaiseksi hyvin pienellä tehonkulutuksella. Tutkimus on julkaistu Nature-lehdessä.

Wi-Fi 7 on leviämässä yritysverkoissa poikkeuksellisen kovaa vauhtia. Markkinatutkimusyhtiö Dell’Oro Group arvioi, että Wi-Fi 7:n käyttöönotto huipentuu vuonna 2029. Tahti on nopein sitten Wi-Fi 4 -standardin läpimurron vuonna 2013.

Vielä hetki sitten 8-bittinen mikrokontrolleri riitti useimpiin ohjaussovelluksiin. Nyt vaatimukset ovat toiset. Lisää liitäntöjä, enemmän reaaliaikaisuutta, parempaa häiriönsietoa ja kasvavaa turvallisuusvaatimusten painetta. Tässä kohtaa moni kysyy, onko 8 bittiä enää tarpeeksi.

VTT johtaa uutta EU-rahoitteista SUPREME-hanketta, jossa kehitetään 200 kubitin 3D-integroitu suprajohtava kvanttimoduuli. Kyseessä on merkittävä askel kohti kvanttiteknologian teollista valmistusta Euroopassa.

IoT-laitteen virrankulutus ei määräydy vain käytetyn piirisarjan perusteella. Ratkaisevaa on se, miten modeemi ja koko laite on konfiguroitu firmware-tasolla. Sama LTE-M- tai NB-IoT-modeemi voi kuluttaa milliampeereja tai vain kymmeniä mikroampeereja pelkästään asetuksia muuttamalla.

Kingston on vienyt USB-muistin tietoturvan tasolle, jota käytetään viranomais- ja puolustussektorilla. Yhtiön IronKey Keypad 200 -sarja on saanut FIPS 140-3 Level 3 -sertifioinnin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että dataa ei voi lukea, vaikka laitteen varastaisi.

Donut Labin kiinteäelektrolyyttinen akku on ehkä tämän hetken puhutuin akkutekniikka. Se liitetään suuriin lupauksiin: pitkään toimintamatkaan, nopeaan lataukseen ja parempaan turvallisuuteen. Hiljalleen teknologiaa haluavat hyödyntää myös muut. Nyt mukaan tulee teollisuus.

Tria Technologies on julkaissut uuden OSM-LF-IMX95-moduulin, joka tuo tekoälylaskennan suoraan piirilevylle juotettavaan muotoon. Moduuli perustuu NXP i.MX 95 -sovellusprosessoriin ja noudattaa Open Standard Module eli OSM 1.2 -määrittelyä.

IQM Quantum Computers on siirtynyt yhden toimitusjohtajan malliin. Yhtiön perustajiin kuuluva Jan Goetz on nimitetty ainoaksi toimitusjohtajaksi vuoden 2026 alusta. Aiempi kahden toimitusjohtajan malli päättyy. Operatiivisesta toiminnasta vastaa jatkossa COO ja varatoimitusjohtaja Søren Hein.

Virtaamamittaus on monissa laitteissa kriittinen mutta usein ongelmallinen toiminto. Perinteiset mekaaniset anturit kuluvat ja jäävät sokeiksi pienille virtausnopeuksille. Ultraäänitekniikkaan perustuvat valmiit moduulit tarjoavat nyt tarkan, huoltovapaan ja helposti integroitavan vaihtoehdon niin kuluttaja- kuin teollisuussovelluksiin.

Kvanttitietokoneet uhkaavat murtaa internetin nykyisen luottamusmallin. Kanadassa tähän varaudutaan jo käytännössä. Québec Cityssä on avattu uusi solmu Kirq-testialustaan, jossa kvanttiturvallista datansiirtoa testataan aidossa verkkoympäristössä.

Suunto juhlii tänä vuonna 90-vuotista taivaltaan. Vuonna 1936 perustettu suomalaisyritys on noussut maailmanlaajuisesti tunnetuksi urheilu-, ulkoilu- ja sukellusteknologian edelläkävijäksi. Juhlavuoden aikana Suunto järjestää näyttelyitä ja yhteisötapahtumia eri puolilla maailmaa ja tuo markkinoille rajoitetun erän Suunto Vertical 2 Titanium -erikoismallin maaliskuussa.

Suomessa toteutui vuonna 2025 yhteensä 977 tietomurtoa. Se tarkoittaa keskimäärin lähes kolmea onnistunutta tietomurtoa joka päivä. Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan kyberturvallisuuden uhkataso ei enää vain kasva, vaan on vakiintunut pysyvästi korkealle tasolle.

Sari Baldauf ei asetu enää ehdolle Nokian hallitukseen kevään 2026 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Samalla päättyy yksi Nokian historian pisimmistä ja vaikutusvaltaisimmista urista – lähes neljän vuosikymmenen mittainen kaari yhtiön ytimessä.

Nokia on ottanut näkyvän askeleen kohti liiketoimintaportfolionsa karsimista. Yhtiö julkisti erikseen Portfolioliiketoiminnot-segmentin taloudelliset luvut kahdelta viime vuodelta. Käytännössä kyse on liiketoiminnoista, joita Nokia ei enää pidä strategisina uuden toimintamallinsa kannalta.

Nokia löysi vuoden 2025 tuloksestaan kasvua sieltä, missä globaalit investoinnit tällä hetkellä keskittyvät. Kiinteä verkkoinfrastruktuuri, erityisesti optiset verkot ja IP-reititys, nousi selkeäksi valopilkuksi sekä viimeisellä neljänneksellä että koko vuoden tasolla.

Apple on lisännyt iPhoneen ominaisuuden, joka tuo mieleen Harry Potterin näkymättömyysviitan. Uusi Limit Precise Location -asetus estää mobiilioperaattoria näkemästä puhelimen tarkkaa sijaintia.

Euroopan uusien henkilöautojen markkina kasvoi marraskuussa vain maltillisesti. Sähköautot sen sijaan kiihtyvät vauhdilla. Marraskuussa jo 23,5 prosenttia kaikista uusista autoista oli täyssähköisiä. Tiedot perustuvat JATO Dynamicsin tuoreeseen tilastoon marraskuulta 2025.

Tänään vietettävänä tietosuojapäivänä kyberturvallisuusyritys NordVPN nostaa esiin huolestuttavan ilmiön. Sen mukaan 94 prosenttia suomalaisista ei ymmärrä, mitä tietosuojaan liittyviä riskejä tekoälytyökalujen käyttöön työpaikoilla liittyy.