Euroopan uusien henkilöautojen markkina kasvoi marraskuussa vain maltillisesti. Sähköautot sen sijaan kiihtyvät vauhdilla. Marraskuussa jo 23,5 prosenttia kaikista uusista autoista oli täyssähköisiä. Tiedot perustuvat JATO Dynamicsin tuoreeseen tilastoon marraskuulta 2025.
Euroopassa rekisteröitiin marraskuussa yhteensä noin 1,08 miljoonaa uutta henkilöautoa. Kasvua edellisvuodesta kertyi 2,3 prosenttia. Sähköautojen määrä kasvoi samaan aikaan 37 prosenttia vuodentakaisesta.
Täyssähköautojen lisäksi myös ladattavat hybridit yleistyvät nopeasti. PHEV-mallien osuus nousi 10,5 prosenttiin markkinasta. Polttomoottoriautojen rekisteröinnit sen sijaan laskivat 20 prosenttia, vaikka ne ovat yhä suurin yksittäinen voimaluokka.
Valmistajien suunta on selvä. JATOn mukaan sähköautoja priorisoidaan ennen kaikkea EU:n CO₂-sääntelyn vuoksi. Sähköistäminen on tehokkain tapa laskea keskimääräisiä päästöjä ja välttää sakot.
Kasvun kärjessä ovat kiinalaiset merkit. BYD yli tuplasi rekisteröintinsä Euroopassa. Myös Leapmotor nousi jo monien perinteisten eurooppalaisten brändien tasolle.
Sähköautomalleista marraskuun myydyin oli Teslan Model 3. Mallin rekisteröinnit kasvoivat 45 prosenttia, vaikka Model Y:n myynti laski selvästi. Eurooppalaisista valmistajista erityisesti Renault ja Volkswagen onnistuivat, osin uusien sähkömallien ansiosta.