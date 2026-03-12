Sulautettujen järjestelmien suunnittelussa yllättävän suuri osa ajasta kuluu sopivan mikro-ohjaimen etsimiseen datalehdistä ja kehitystyökalujen yhteensopivuuden varmistamiseen. Renesas pyrkii muuttamaan tätä prosessia uudella Renesas 365 -kehitysalustalla, joka suosittelee sopivaa mikro-ohjainta suoraan järjestelmäsuunnittelun perusteella.
Yhtiö ilmoitti Nürnbergissä järjestettävillä Embedded World -messuilla, että Renesas 365 on nyt tullut yleisesti saataville. Pilvipohjainen alusta yhdistää komponenttien etsimisen, järjestelmätason mallinnuksen sekä laitteiston ja ohjelmiston kehityksen samaan ympäristöön.
Ensimmäisessä vaiheessa alusta tukee yli 550 Renesasin RA-sarjan Arm-pohjaista mikro-ohjainvarianttia. Kehitysympäristö integroidaan suoraan yhtiön e² studio -työkaluihin, Flexible Software Package -ohjelmistopakettiin sekä Renesasin työkaluketjuun.
Alustan keskeinen idea on niin sanottu mallipohjainen suunnittelu. Sen sijaan että suunnittelija vertailisi yksittäisiä datalehtiä, järjestelmä analysoi koko sovelluksen vaatimuksia – kuten käytettäviä oheislaitteita, pinnejä, ajastimia ja virrankulutusta – ja ehdottaa niiden perusteella sopivia mikro-ohjaimia. Renesasin mukaan tehtävä, joka usein vie tunnin datalehtien parissa, voidaan näin tehdä muutamassa minuutissa.
Renesas 365 on samalla keskeinen osa yhtiön strategiaa rakentaa omaa kehittäjäekosysteemiään. Kun Renesas osti piirilevyjen suunnitteluohjelmistoista tunnetun Altiumin vuonna 2024, tavoitteena oli yhdistää puolijohteet, laitteistosuunnittelu ja ohjelmistokehitys samaan digitaaliseen kehitysympäristöön.
Uusi alusta on ensimmäinen konkreettinen askel tässä suunnassa. Renesas pyrkii luomaan ympäristön, jossa suunnittelu, komponenttivalinta, ohjelmistokehitys ja järjestelmän elinkaaren hallinta tapahtuvat samassa pilvipalvelussa.
Tulevissa vaiheissa Renesas aikoo laajentaa alustaa tukemaan muitakin tuoteperheitä sekä kolmansien osapuolten komponentteja. Tarkoituksena on rakentaa järjestelmätason "rakennuspalikoita", joissa esimerkiksi virranhallinta, oheislaitteet ja ohjelmisto määritellään valmiiksi yhteensopiviksi kokonaisuuksiksi.