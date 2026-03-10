Sulautettujen järjestelmien integraatio ottaa jälleen yhden askeleen eteenpäin. NXP Semiconductors esittelee Nürnbergissä alkavilla Embedded World -messuilla uuden i.MX 93W -sovellusprosessorin, jossa tekoälykiihdytin ja kolmen eri langattoman radion tuki on integroitu samaan pakettiin.
Uusi piiri laajentaa NXP:n i.MX 93 -perhettä. Valmistajan mukaan kyseessä on ensimmäinen Linux-luokan sovellusprosessori, joka yhdistää tekoälykiihdyttimen sekä Wi-Fi 6-, Bluetooth LE- ja IEEE 802.15.4 -radiot samaan järjestelmäpiiriin.
I.MX 93W perustuu kahteen Arm Cortex-A55 -prosessoriytimeen. Tekoälylaskentaa varten siruun on integroitu Arm Ethos -NPU, jonka suorituskyky on enimmillään noin 1,8 eTOPS. Langattomasta yhteydestä vastaa NXP:n IW610-radiopiiri, joka tuo samaan pakettiin kolme yleistä IoT-yhteystekniikkaa eli Wi-Fi 6:n, Bluetooth Low Energyn ja IEEE 802.15.4 (Thread ja Zigbee).
Integraation ansiosta suunnittelija voi valmistajan mukaan korvata jopa 60 erillistä komponenttia yhdellä paketilla. Tämä pienentää piirilevyä ja helpottaa RF-suunnittelua sekä sertifiointia.
NXP käyttää uudesta arkkitehtuurista termiä physical AI. Ajatuksena on, että useat laitteessa toimivat tekoälyagentit ohjaavat fyysistä ympäristöä paikallisesti ilman pilviyhteyttä.
Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi älyrakennusten ohjausjärjestelmät, teolliset IoT-yhdyskäytävät, energiajärjestelmien valvonta, terveydenhuollon laiteverkot, ja älykotikeskukset. Koska sama piiri sisältää sekä AI-laskennan että IoT-radioyhteydet, sensoriverkot ja ohjausjärjestelmät voidaan liittää suoraan paikalliseen edge-laskentaan.
Turvaominaisuudet mukana
Piiriin on integroitu myös EdgeLock Secure Enclave -turva-alusta. Sen avulla voidaan toteuttaa esimerkiksi suojattu käynnistys, laiteautentikointi ja ohjelmistopäivitysten varmistus. Ratkaisu on suunniteltu vastaamaan myös Euroopan uuden Cyber Resilience Act -asetuksen vaatimuksiin.
NXP tarjoaa piirin ympärille myös valmiita referenssisuunnitelmia, joissa antennit ja RF-ratkaisut on jo sertifioitu useille markkinoille.
i.MX 93W -prosessorin ensimmäisten näytteiden odotetaan valmistuvan vuoden 2026 jälkipuoliskolla. Piiri on esillä Nürnbergissä Embedded World -messuilla, joissa monet valmistajat esittelevät uusia ratkaisuja edge-tekoälyn ja IoT-järjestelmien yhdistämiseen.