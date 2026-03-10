STMicroelectronics on julkaissut uuden ohjelmistopaketin, jonka avulla koneoppiminen voidaan tuoda suoraan moottoriohjaimiin. Uusi FP-IND-MCAI1-paketti on tarkoitettu teollisuuden moottorikäyttöihin, robotiikkaan, kodinkoneisiin ja muihin sähkömoottoreita käyttäviin laitteisiin.
Ohjelmisto sisältää valmiin esimerkkisovelluksen, jossa pienjännitteistä kolmivaiheista harjatonta moottoria ohjataan FOC-kenttäohjauksen (field-oriented control) algoritmeilla. Sen päälle on rakennettu koneoppimismalli, joka analysoi moottorin toimintaa ja tunnistaa kolme eri tilaa: normaalin toiminnan, poikkeavan tärinän sekä epävakaan käynnin.
Ajatus on yksinkertainen. Kun moottorin käyttäytymistä analysoidaan jatkuvasti, järjestelmä pystyy havaitsemaan viat ja kulumisen varhaisessa vaiheessa. Tämä mahdollistaa ennakoivan kunnossapidon esimerkiksi tuotantolinjoissa tai robottijärjestelmissä.
ST:n ohjelmistopaketti on tarkoitettu käytettäväksi EVLSPIN32G4-ACT-arviointialustan kanssa. Referenssialusta perustuu STSPIN32G4-järjestelmäpiiriin, jossa samaan koteloon on integroitu Arm Cortex-M4 -mikro-ohjain, puolisillan ohjaimet sekä suojapiirit. Ratkaisu pystyy ohjaamaan jopa 250 watin kolmivaiheista BLDC-moottoria.
Moottorin toimintaa voidaan seurata myös ulkoisilla antureilla. Arviointialustaan voidaan liittää esimerkiksi tärinäanturi tai monianturimoduuli, jonka dataa koneoppimismalli käyttää moottorin kunnon analysointiin.
Kehittäjät voivat lisäksi opettaa mallille uusia luokkia ST:n NanoEdge AI Studio -työkalulla. Näin järjestelmä voidaan mukauttaa tunnistamaan juuri tietyn sovelluksen tyypilliset vikatilat.
FP-IND-MCAI1-ohjelmistopaketti on ladattavissa maksutta. EVLSPIN32G4-ACT-evaluointikortin hinta on 178,80 dollaria.