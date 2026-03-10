Wi-Fi-piiri hoitaa nyt myös tekoälyn

Synaptics on esitellyt uuden SYN765x-piirin, joka yhdistää Wi-Fi 7 -yhteydet, mikro-ohjaimen ja tekoälykiihdyttimen samaan siruun. Uutuus on suunnattu erityisesti IoT-laitteisiin, joissa paikallinen tekoäly, langattomat sensing-toiminnot ja useat radioprotokollat halutaan toteuttaa mahdollisimman pienellä tehonkulutuksella.

SYN765x integroi samaan piiriin Wi-Fi 7:n, Bluetooth 6.0:n sekä IEEE 802.15.4-radion Thread- ja Zigbee-verkkoja varten. Kolme radiotekniikkaa voivat toimia samanaikaisesti, ja ratkaisu tukee myös Matter-yhteensopivia IoT-järjestelmiä. Piiri toimii kaikilla kolmella Wi-Fi-taajuusalueella eli 2,4, 5 ja 6 gigahertsissä.

Perinteisestä yhteyspiiristä SYN765x eroaa siinä, että radioon on lisätty suoraan tekoälylaskentaa. Piirissä on Arm Cortex-M52 -prosessori sekä erittäin vähävirtaiseen käyttöön suunniteltu neuroverkkokiihdytin. Näiden avulla osa signaalinkäsittelystä ja älytoiminnoista voidaan ajaa suoraan yhteyspiirissä ilman erillistä sovellusprosessoria. Synapticsin mukaan tämä vähentää pääprosessorin kuormaa ja lyhentää vasteaikoja esimerkiksi ääni- ja tapahtumatunnistuksessa.

Wi-Fi:stä tulee anturi

Yksi mielenkiintoisimmista ominaisuuksista on niin sanottu Wi-Fi-sensing. Piiri analysoi Wi-Fi-signaalin kanavatilainformaatiota (CSI) ja käyttää koneoppimista tunnistamaan ympäristön muutoksia. Tällä tavoin laite voi havaita esimerkiksi ihmisen läsnäolon, liikkeen tai jopa hengityksen ilman erillistä tutka- tai liiketunnistinta.

Bluetooth 6:n uusi Channel Sounding -ominaisuus puolestaan mahdollistaa tarkat etäisyysmittaukset laitteiden välillä. Synapticsin mukaan tämä voi joissakin sovelluksissa korvata kalliimpia tekniikoita, kuten ultra-wideband-ratkaisuja tai millimetriaalto-tutkia.

SYN765x on suunniteltu toimimaan joko erillisen sovellusprosessorin rinnalla tai täysin itsenäisesti. Piirin laskentaresurssit ja muisti riittävät monissa IoT-laitteissa hoitamaan myös ohjauslogiikan, jolloin erillistä mikrokontrolleria ei välttämättä tarvita.

Integraation ansiosta laitteiden piirilevyn koko ja komponenttimäärä pienenevät. Synaptics arvioi, että yhden piirin ratkaisu voi vähentää materiaalikustannuksia jopa neljänneksellä verrattuna monipiirisiin toteutuksiin.

Piirin tyypillisiä käyttökohteita ovat älykodin laitteet, kodinkoneet, rakennusautomaatio sekä teolliset IoT-järjestelmät. Tavoitteena on tuoda uusimman sukupolven Wi-Fi-yhteydet ja paikallinen tekoäly myös pienitehoisiin, usein paristokäyttöisiin edge-laitteisiin.