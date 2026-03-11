Komponenttivalmistaja Same Sky on solminut maailmanlaajuisen jakelusopimuksen Farnellin kanssa. Sopimuksen myötä Farnell alkaa markkinoida ja myydä Same Skyn tuotevalikoimaa eri puolilla maailmaa.

CN Rood panostaa yhä vahvemmin kokonaisiin RF-testausjärjestelmiin uuden yhteistyön myötä Keysight Technologies kanssa. Yhtiöt ovat solmineet strategisen kumppanuuden, jonka myötä CN Roodista tulee Keysightin valtuutettu premium-jakelija Benelux-maissa sekä Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Nokian verkkopuoli eli nykyään nimellä Solutions and Networks toimiva yksikkö oli vuonna 2025 Suomen aktiivisin kotimainen patentinhakija. Yhtiö jätti Patentti- ja rekisterihallitukselle yhteensä 176 kansallista patenttihakemusta, mikä riitti tilaston kärkipaikkaan.

Suomessa on totuttu poikkeuksellisen edulliseen sähköön, mutta tilanne voi muuttua nopeasti, kun uudet datakeskukset ja teollisuuden sähköistyminen kasvattavat kulutusta. VTT:n Antti Araston (kuvassa oik.) ja Kari Mäen mukaan sähköjärjestelmä on murroksessa, jossa kustannukset, toimitusvarmuus ja päästövähennykset on tasapainotettava uudella tavalla.

Espoon Otaniemeen avattu VTT:n FutureGrid-tutkimusympäristö tarjoaa yrityksille ja tutkijoille mahdollisuuden testata uusia sähköverkkoteknologioita ilman riskiä oikealle sähköverkolle. Laboratoriossa voidaan simuloida monimutkaisia verkkotilanteita ja häiriöitä sekä kehittää tulevaisuuden energiajärjestelmän ratkaisuja.

Nürnbergissä käynnissä olevilla Embedded World -messuilla congatec esittelee uuden SMARC-moduulin, jossa merkittävä osa ohjelmistosta on valmiiksi integroituna. Tavoitteena on lyhentää sulautettujen järjestelmien kehitysaikaa erityisesti Arm-pohjaisissa ratkaisuissa.

Saksalainen startup Ubitium on vienyt universaaliksi kuvaamansa sulautettujen järjestelmien prosessorin ensimmäistä kertaa piille. Samsungin 8 nanometrin prosessissa toteutettu tape-out on yhtiön mukaan ensimmäinen askel kohti arkkitehtuuria, jonka tavoitteena on korvata nykyisissä järjestelmissä käytettävä CPU-, DSP- ja tekoälykiihdytinten yhdistelmä yhdellä ohjelmoitavalla prosessorilla.

Synaptics on esitellyt uuden SYN765x-piirin, joka yhdistää Wi-Fi 7 -yhteydet, mikro-ohjaimen ja tekoälykiihdyttimen samaan siruun. Uutuus on suunnattu erityisesti IoT-laitteisiin, joissa paikallinen tekoäly, langattomat sensing-toiminnot ja useat radioprotokollat halutaan toteuttaa mahdollisimman pienellä tehonkulutuksella.

Yhdysvalloissa on syntynyt poikkeuksellinen kiista tekoälyn käytöstä valtionhallinnossa ja armeijassa. AI-yhtiö Anthropic on haastanut Trumpin hallinnon oikeuteen sen jälkeen, kun puolustusministeriö kielsi yhtiön Claude-tekoälyn käytön sotilas- ja valtionjärjestelmissä.

Sulautettujen järjestelmien integraatio ottaa jälleen yhden askeleen eteenpäin. NXP Semiconductors esittelee Nürnbergissä alkavilla Embedded World -messuilla uuden i.MX 93W -sovellusprosessorin, jossa tekoälykiihdytin ja kolmen eri langattoman radion tuki on integroitu samaan pakettiin.

Sulautetun elektroniikan tärkein eurooppalainen tapahtuma, Embedded World, käynnistyy tänään Nürnbergissä. Yksi messujen keskeisistä teemoista on ohjelmistokehityksen muuttuminen yhä automatisoidummaksi. Tämä näkyy erityisesti siinä, miten sulautettujen järjestelmien koodia testataan.

STMicroelectronics on julkaissut uuden ohjelmistopaketin, jonka avulla koneoppiminen voidaan tuoda suoraan moottoriohjaimiin. Uusi FP-IND-MCAI1-paketti on tarkoitettu teollisuuden moottorikäyttöihin, robotiikkaan, kodinkoneisiin ja muihin sähkömoottoreita käyttäviin laitteisiin.

VTT on julkaissut kolmannen riippumattoman testiraportin Donut Labin kiintäen elektrolyytin V1-kennolle. Tällä kertaa tarkasteltiin kennon itsepurkautumista eli sitä, kuinka hyvin akku säilyttää varauksensa käyttämättömänä.

STMicroelectronics on käynnistänyt piifotoniikkaan perustuvan PIC100-alustansa korkean volyymin tuotannon. Teknologia on suunnattu hyperluokan datakeskuksiin ja erityisesti tekoälyklustereiden optisiin yhteyksiin, joissa siirtonopeudet ovat jo nousseet 800 gigabittiin ja 1,6 terabittiin sekunnissa.

RECOM tunnetaan valmiista DC/DC-tehomoduuleista, mutta nyt yhtiö laajentaa strategiaansa erillisratkaisuihin. Uusi RVP6501-ohjainpiiri ja siihen sopivat SMD-muuntajat antavat suunnittelijoille mahdollisuuden rakentaa omat eristetyt DC/DC-muuntimensa.

Kioxia esitteli hiljattain ensimmäiset arviointinäytteet UFS 5.0 -yhteensopivasta flash-muististaan. Uusi standardi nostaa mobiililaitteiden massamuistin siirtonopeudet tasolle, joka alkaa lähestyä työmuistin kaistaa. Se on herättänyt kysymyksen, voisiko nopea flash joskus korvata RAM-muistin esimerkiksi älypuhelimissa. Lyhyt vastaus on: ei voi.

Emerson on julkistanut uuden NI USRP X420 -ohjelmistoradion, joka on suunnattu erityisesti tutka-, satelliitti- ja 6G-järjestelmien tutkimukseen. Uutuuden merkittävin ominaisuus on jopa 20 gigahertsiin ulottuva taajuusalue, joka avaa kehittäjille pääsyn esimerkiksi FR3-taajuuksiin sekä X- ja Ku-alueille.

Moni pörssisähköasiakas on alkuvuonna huomannut saman ilmiön: tammi–helmikuun sähkölasku on ollut selvästi korkeampi kuin viime vuonna samaan aikaan. Syynä ei ole yksittäinen markkinahäiriö vaan ennen kaikkea sää.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus kehottaa organisaatioita aloittamaan valmistautumisen kvanttitietokoneiden aiheuttamaan kryptografiauhkaan. Vaikka käytännössä nykyisten salausmenetelmien murtaminen kvanttitietokoneella on vielä tulevaisuutta, varautuminen on syytä aloittaa jo nyt.

Tekoäly ei tee kyberhyökkäyksistä välttämättä kehittyneempiä, mutta se tekee niiden rakentamisesta huomattavasti helpompaa. Näin todetaan HP:n tuoreessa Threat Insights Report -raportissa, joka analysoi vuoden 2025 viimeisen neljänneksen haittaohjelmakampanjoita.